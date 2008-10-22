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В книжном магазине, на заводе и в спальном районе: Три новых магазина винила в Москве
В книжном магазине, на заводе и в спальном районе: Три новых магазина винила в Москве «Во весь голос», Stoprobot и «Это винил»
В книжном магазине, на заводе и в спальном районе: Три новых магазина винила в Москве

В книжном магазине, на заводе и в спальном районе: Три новых магазина винила в Москве
«Во весь голос», Stoprobot и «Это винил»

На AliExpress начали продавать виниловые пластинки и проигрыватели

Товары предоставляет «Республика»

На AliExpress начали продавать виниловые пластинки и проигрыватели
Товары предоставляет «Республика»

Что можно узнать о работе магазина винила из сериала High Fidelity
Что можно узнать о работе магазина винила из сериала High Fidelity Рассказывает бывший продавец пластинок
Что можно узнать о работе магазина винила из сериала High Fidelity

Что можно узнать о работе магазина винила из сериала High Fidelity
Рассказывает бывший продавец пластинок

На Даниловском рынке пройдет виниловый маркет с диджей-сетами

Пластинки привезут 20 продавцов

На Даниловском рынке пройдет виниловый маркет с диджей-сетами
Пластинки привезут 20 продавцов

В Noor пройдет маркет винила

В программе — музыка и летние напитки

В Noor пройдет маркет винила
В программе — музыка и летние напитки

В «ОбедБуфете» на Новом Арбате открыли корнер винила «Пласты»

Здесь можно послушать музыку и купить пластинку

В «ОбедБуфете» на Новом Арбате открыли корнер винила «Пласты»
Здесь можно послушать музыку и купить пластинку

В «Плутоне» пройдет предновогодний фестиваль Vinyl Acryl

Гостей также ждет маркет винила и зона отдыха с баром

В «Плутоне» пройдет предновогодний фестиваль Vinyl Acryl
Гостей также ждет маркет винила и зона отдыха с баром

В творческом квартале Vernissage пройдет фестиваль винила

Гостей ждут диджей-сеты, выставка современных художников и фотолаборатория

В творческом квартале Vernissage пройдет фестиваль винила
Гостей ждут диджей-сеты, выставка современных художников и фотолаборатория

«Свалка» устроит распродажу вещей пакетами по 500 рублей

На выбор гостей — винтажные украшения, винил, одежда и книги

«Свалка» устроит распродажу вещей пакетами по 500 рублей
На выбор гостей — винтажные украшения, винил, одежда и книги

55 главных предметов последних десяти лет
СПЕЦПРОЕКТ
55 главных предметов последних десяти лет Самые важные предметы и события 2007–2017 годов в культуре, технологиях и жизни города
55 главных предметов последних десяти лет
СПЕЦПРОЕКТ

55 главных предметов последних десяти лет
Самые важные предметы и события 2007–2017 годов в культуре, технологиях и жизни города

В Москве открылся магазин виниловых пластинок Vinylmarket

В магазине также можно помыть и выпрямить пластинки

В Москве открылся магазин виниловых пластинок Vinylmarket
В магазине также можно помыть и выпрямить пластинки

Как основатель Powerhouse открыл завод пластинок

Как основатель Powerhouse открыл завод пластинокАндрей Алгоритмик — о том, как и зачем печатать винил в 2017 году

Как основатель Powerhouse открыл завод пластинок

Как основатель Powerhouse открыл завод пластинок
Андрей Алгоритмик — о том, как и зачем печатать винил в 2017 году

В саду имени Баумана 1 мая откроется магазин винила Dig

Ранее он располагался в клубе «Дич», который закрылся 22 апреля

В саду имени Баумана 1 мая откроется магазин винила Dig
Ранее он располагался в клубе «Дич», который закрылся 22 апреля

В «Родне» пройдет виниловый маркет

Также на нем пройдут лекции и мастер-классы

В «Родне» пройдет виниловый маркет
Также на нем пройдут лекции и мастер-классы

«Тильда — воплощение стиля»: Художники по костюмам советуют любимое кино

«Тильда — воплощение стиля»: Художники по костюмам советуют любимое киноПрофессионалы — о вдохновляющих их фильмах и телешоу

«Тильда — воплощение стиля»: Художники по костюмам советуют любимое кино

«Тильда — воплощение стиля»: Художники по костюмам советуют любимое кино
Профессионалы — о вдохновляющих их фильмах и телешоу

Музыкальный магазин «Пурпурный легион» закрылся

Причиной закрытия магазина мог стать непродуманный менеджмент

Музыкальный магазин «Пурпурный легион» закрылся
Причиной закрытия магазина мог стать непродуманный менеджмент

В парке Горького пройдёт «Виниловый пикник» В это воскресенье в парке Горького состоится виниловый маркет MIGZ, на котором можно будет отыскать редкие пластинки и послушать диджеев.

В парке Горького пройдёт «Виниловый пикник»
В это воскресенье в парке Горького состоится виниловый маркет MIGZ, на котором можно будет отыскать редкие пластинки и послушать диджеев.

I LOVE WAX! ОБЗОР МАГАЗИНОВ ВИНИЛА В ПЕТЕРБУРГЕ В неравном бою форматов старый добрый винил (или новый добрый винил) окончательно победил эти маленькие забавные пластиковые кружочки с их 44100 киллагерцами, что признали последовательно аудиофилы, диджеи, подружки диджеев, просто меломаны и различные комбинации этих типажей между собой. Не станем углубляться в очередные дифирамбы звучанию, мастерингу, ремастерингу или чудесам...

I LOVE WAX! ОБЗОР МАГАЗИНОВ ВИНИЛА В ПЕТЕРБУРГЕ
В неравном бою форматов старый добрый винил (или новый добрый винил) окончательно победил эти маленькие забавные пластиковые кружочки с их 44100 киллагерцами, что признали последовательно аудиофилы, диджеи, подружки диджеев, просто меломаны и различные комбинации этих типажей между собой. Не станем углубляться в очередные дифирамбы звучанию, мастерингу, ремастерингу или чудесам...

Звуковой Барьер — виниловая сокровищница Не все знают о существовании невероятного магазина старых пластинок в Москве.

Звуковой Барьер — виниловая сокровищница
Не все знают о существовании невероятного магазина старых пластинок в Москве.