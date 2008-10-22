В книжном магазине, на заводе и в спальном районе: Три новых магазина винила в Москве
«Во весь голос», Stoprobot и «Это винил»
На AliExpress начали продавать виниловые пластинки и проигрыватели
Товары предоставляет «Республика»
На AliExpress начали продавать виниловые пластинки и проигрыватели Товары предоставляет «Республика»
Что можно узнать о работе магазина винила из сериала High Fidelity Рассказывает бывший продавец пластинок
На Даниловском рынке пройдет виниловый маркет с диджей-сетами Пластинки привезут 20 продавцов
В Noor пройдет маркет винила В программе — музыка и летние напитки
В «ОбедБуфете» на Новом Арбате открыли корнер винила «Пласты»
Здесь можно послушать музыку и купить пластинку
В «ОбедБуфете» на Новом Арбате открыли корнер винила «Пласты» Здесь можно послушать музыку и купить пластинку
В «Плутоне» пройдет предновогодний фестиваль Vinyl Acryl
Гостей также ждет маркет винила и зона отдыха с баром
В «Плутоне» пройдет предновогодний фестиваль Vinyl Acryl Гостей также ждет маркет винила и зона отдыха с баром
В творческом квартале Vernissage пройдет фестиваль винила
Гостей ждут диджей-сеты, выставка современных художников и фотолаборатория
В творческом квартале Vernissage пройдет фестиваль винила Гостей ждут диджей-сеты, выставка современных художников и фотолаборатория
«Свалка» устроит распродажу вещей пакетами по 500 рублей
На выбор гостей — винтажные украшения, винил, одежда и книги
«Свалка» устроит распродажу вещей пакетами по 500 рублей На выбор гостей — винтажные украшения, винил, одежда и книги
В Москве открылся магазин виниловых пластинок Vinylmarket
В магазине также можно помыть и выпрямить пластинки
В Москве открылся магазин виниловых пластинок Vinylmarket В магазине также можно помыть и выпрямить пластинки
Как основатель Powerhouse открыл завод пластинокАндрей Алгоритмик — о том, как и зачем печатать винил в 2017 году
Как основатель Powerhouse открыл завод пластинок Андрей Алгоритмик — о том, как и зачем печатать винил в 2017 году
В саду имени Баумана 1 мая откроется магазин винила Dig
Ранее он располагался в клубе «Дич», который закрылся 22 апреля
В саду имени Баумана 1 мая откроется магазин винила Dig Ранее он располагался в клубе «Дич», который закрылся 22 апреля
В «Родне» пройдет виниловый маркет Также на нем пройдут лекции и мастер-классы
«Тильда — воплощение стиля»: Художники по костюмам советуют любимое киноПрофессионалы — о вдохновляющих их фильмах и телешоу
«Тильда — воплощение стиля»: Художники по костюмам советуют любимое кино Профессионалы — о вдохновляющих их фильмах и телешоу
Музыкальный магазин «Пурпурный легион» закрылся
Причиной закрытия магазина мог стать непродуманный менеджмент