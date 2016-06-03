Коллекция футболок с вином от владельцев «Винного базара» Одна вещь стоит 1 500 рублей
[Ku:] в «Сити», Bench и неаполитанская пицца в подвале на Солянке Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
[Ku:] в «Сити», Bench и неаполитанская пицца в подвале на Солянке Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
«Винный базар» начал продавать франшизу в регионы России Она обойдется в 2 миллиона рублей
Wine and Dine, новый «Винный базар» и пицца на «Менделеевской» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Wine and Dine, новый «Винный базар» и пицца на «Менделеевской» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Четвертый «Винный базар», Gilda от Оганезова и новый ресторан на месте «Крыши мира» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Четвертый «Винный базар», Gilda от Оганезова и новый ресторан на месте «Крыши мира» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
На Большой Садовой открылся тапас-бар «Винный базар»
Меню заведения будет обновляться раз в несколько месяцев
На Большой Садовой открылся тапас-бар «Винный базар» Меню заведения будет обновляться раз в несколько месяцев
Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля Девять новых кафе, ресторанов и баров Москвы
Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля Девять новых кафе, ресторанов и баров Москвы
На Комсомольском проспекте открылось кафе «Соседи. Простые радости»
Заведение открыли владельцы сети «Винных базаров»
На Комсомольском проспекте открылось кафе «Соседи. Простые радости» Заведение открыли владельцы сети «Винных базаров»
На Никитском бульваре открылся винный бар «Винный базар»
В коллекции заведения около 400 наименований вин всех категорий