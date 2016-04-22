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Место
Бар VNVNC на Конюшенной площади (Петербург)
DJ-бар с танцами в центре клубной жизни и с удивительным интерьером — стилизацией под лютеранскую церковь
Место
Бар VNVNC на Конюшенной площади (Петербург)
DJ-бар с танцами в центре клубной жизни и с удивительным интерьером — стилизацией под лютеранскую церковь
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