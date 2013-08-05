16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Эксперимент The Village: В поисках лучшей уличной шаурмы
Эксперимент The Village: В поисках лучшей уличной шаурмы Вместе с шеф-поваром сети ресторанов Torro Grill Константином Виноградовым редакция The Village отправилась на улицы города в поисках лучшей бюджетной шаурмы.
Эксперимент The Village: В поисках лучшей уличной шаурмы

Эксперимент The Village: В поисках лучшей уличной шаурмы
Вместе с шеф-поваром сети ресторанов Torro Grill Константином Виноградовым редакция The Village отправилась на улицы города в поисках лучшей бюджетной шаурмы.