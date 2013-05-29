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Облако знаний
Нет, только не это: 15 фраз плохого инвестора
H&F опросил знакомых бизнесменов и составил список высказываний потенциальных партнёров, после которых лучше встать и уйти с переговоров.
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Облако знаний
Нет, только не это: 15 фраз плохого инвестора
H&F опросил знакомых бизнесменов и составил список высказываний потенциальных партнёров, после которых лучше встать и уйти с переговоров.
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