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Нет, только не это: 15 фраз плохого инвестора
Облако знаний
Нет, только не это: 15 фраз плохого инвестораH&F опросил знакомых бизнесменов и составил список высказываний потенциальных партнёров, после которых лучше встать и уйти с переговоров.
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Нет, только не это: 15 фраз плохого инвестора
Облако знаний

Нет, только не это: 15 фраз плохого инвестора H&F опросил знакомых бизнесменов и составил список высказываний потенциальных партнёров, после которых лучше встать и уйти с переговоров.