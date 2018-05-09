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В Minecraft открыли копию кампуса ВШЭ. Вот как он выглядит
Галерея
В Minecraft открыли копию кампуса ВШЭ. Вот как он выглядитКому и зачем нужен виртуальный университет
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В Minecraft открыли копию кампуса ВШЭ. Вот как он выглядит
Галерея

В Minecraft открыли копию кампуса ВШЭ. Вот как он выглядит Кому и зачем нужен виртуальный университет

The Sims в реальной жизни: Все о цифровой одежде, новом тренде инстаграма
Индустрия
The Sims в реальной жизни: Все о цифровой одежде, новом тренде инстаграмаКто и как ее делает, а главное — кому это нужно
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The Sims в реальной жизни: Все о цифровой одежде, новом тренде инстаграма
Индустрия

The Sims в реальной жизни: Все о цифровой одежде, новом тренде инстаграма Кто и как ее делает, а главное — кому это нужно

Новости

В Москве пройдет ярмарка современного искусства Art Russia

Стул из денег, гиперреализм и виртуальная реальность

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Новости

В Москве пройдет ярмарка современного искусства Art Russia Стул из денег, гиперреализм и виртуальная реальность

Новости

В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками

Он появится в новом концертом зале не раньше 2021 года

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Новости

В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками Он появится в новом концертом зале не раньше 2021 года

Новости

На подмосковной ферме коровам выдали VR-очки

Современные технологии пришли в молочное производство

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Новости

На подмосковной ферме коровам выдали VR-очки Современные технологии пришли в молочное производство

Что и как смотреть в современных музеях
ПРОМО
Что и как смотреть в современных музеяхКак новые технологии меняют наше взаимодействие с культурой
Что и как смотреть в современных музеях
Спецпроекты
ПРОМО

Что и как смотреть в современных музеях Как новые технологии меняют наше взаимодействие с культурой

Новости

Lamoda открыла виртуальные примерочные в центре Москвы

Они появились на месте рекламы

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Новости

Lamoda открыла виртуальные примерочные в центре Москвы Они появились на месте рекламы

Новости

В МАММ откроются выставки о жизни на Дунае и виртуальной реальности

В музее представят работы Андре Кертеша и Витольда Крассовски

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В МАММ откроются выставки о жизни на Дунае и виртуальной реальности В музее представят работы Андре Кертеша и Витольда Крассовски

Новости

Beat Film Festival откроет выставку VR-работ в МАММ

Одной из участников экспозиции станет Марина Абрамович

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Новости

Beat Film Festival откроет выставку VR-работ в МАММ Одной из участников экспозиции станет Марина Абрамович

Новости

Виртуальные туры по посольским особнякам в Москве

Среди них: дом Шехтеля в Ермолаевском переулке, посольства Норвегии и Кипра

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Виртуальные туры по посольским особнякам в Москве Среди них: дом Шехтеля в Ермолаевском переулке, посольства Норвегии и Кипра

Новости

«Москва глазами инженера» запускает VR-экскурсию по утраченным памятникам архитектуры

Участники увидят Сухареву башню и узнают, зачем ее нужно было сносить

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«Москва глазами инженера» запускает VR-экскурсию по утраченным памятникам архитектуры Участники увидят Сухареву башню и узнают, зачем ее нужно было сносить

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Сбербанк откроет сеть VR-кинотеатров

Первая площадка заработала в центре современного искусства «Марс»

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Сбербанк откроет сеть VR-кинотеатров Первая площадка заработала в центре современного искусства «Марс»

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AR-квест по станциям подземки «Тайны метро»

Пассажирам предлагается раскрыть 50 тайн

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AR-квест по станциям подземки «Тайны метро» Пассажирам предлагается раскрыть 50 тайн

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Виртуальная реальность для фитнеса Deus Fit

Приложение интегрируется с очками и велотренажерами

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Виртуальная реальность для фитнеса Deus Fit Приложение интегрируется с очками и велотренажерами

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В «Зарядье» запустили виртуальные прогулки по Эрмитажу

Зрители смогут посетить Дворцовую площадь и залы музея, а также подняться на крышу Зимнего дворца

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В «Зарядье» запустили виртуальные прогулки по Эрмитажу Зрители смогут посетить Дворцовую площадь и залы музея, а также подняться на крышу Зимнего дворца

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Автономный шлем виртуальной реальности Oculus Quest от Facebook

Гаджет начнут продавать следующей весной за 399 долларов

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Автономный шлем виртуальной реальности Oculus Quest от Facebook Гаджет начнут продавать следующей весной за 399 долларов

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«Яндекс» добавит на карту Москвы виртуальные достопримечательности

Они будут отмечены специальными иконками

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«Яндекс» добавит на карту Москвы виртуальные достопримечательности Они будут отмечены специальными иконками

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На Beat Film Festival устроят VR-включение из головы Трампа

В программу фестиваля включили более 10 проектов в виртуальной реальности

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На Beat Film Festival устроят VR-включение из головы Трампа В программу фестиваля включили более 10 проектов в виртуальной реальности

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В городах ЧМ появятся 3D-двойники Льва Яшина

Увидеть виртуальные копии вратаря можно будет с помощью приложения Histars

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В городах ЧМ появятся 3D-двойники Льва Яшина Увидеть виртуальные копии вратаря можно будет с помощью приложения Histars

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В музее парка Горького запустят виртуальные экскурсии

С помощью очков дополненной реальность посетители увидят, каким был парк в советское время

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В музее парка Горького запустят виртуальные экскурсии С помощью очков дополненной реальность посетители увидят, каким был парк в советское время

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