В Minecraft открыли копию кампуса ВШЭ. Вот как он выглядит Кому и зачем нужен виртуальный университет
The Sims в реальной жизни: Все о цифровой одежде, новом тренде инстаграма Кто и как ее делает, а главное — кому это нужно
В Москве пройдет ярмарка современного искусства Art Russia
Стул из денег, гиперреализм и виртуальная реальность
В Москве пройдет ярмарка современного искусства Art Russia Стул из денег, гиперреализм и виртуальная реальность
В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками
Он появится в новом концертом зале не раньше 2021 года
В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками Он появится в новом концертом зале не раньше 2021 года
На подмосковной ферме коровам выдали VR-очки
Современные технологии пришли в молочное производство
На подмосковной ферме коровам выдали VR-очки Современные технологии пришли в молочное производство
Что и как смотреть в современных музеях Как новые технологии меняют наше взаимодействие с культурой
В МАММ откроются выставки о жизни на Дунае и виртуальной реальности
В музее представят работы Андре Кертеша и Витольда Крассовски
В МАММ откроются выставки о жизни на Дунае и виртуальной реальности В музее представят работы Андре Кертеша и Витольда Крассовски
Beat Film Festival откроет выставку VR-работ в МАММ
Одной из участников экспозиции станет Марина Абрамович
Beat Film Festival откроет выставку VR-работ в МАММ Одной из участников экспозиции станет Марина Абрамович
Виртуальные туры по посольским особнякам в Москве
Среди них: дом Шехтеля в Ермолаевском переулке, посольства Норвегии и Кипра
Виртуальные туры по посольским особнякам в Москве Среди них: дом Шехтеля в Ермолаевском переулке, посольства Норвегии и Кипра
«Москва глазами инженера» запускает VR-экскурсию по утраченным памятникам архитектуры
Участники увидят Сухареву башню и узнают, зачем ее нужно было сносить
«Москва глазами инженера» запускает VR-экскурсию по утраченным памятникам архитектуры Участники увидят Сухареву башню и узнают, зачем ее нужно было сносить
Сбербанк откроет сеть VR-кинотеатров
Первая площадка заработала в центре современного искусства «Марс»
Сбербанк откроет сеть VR-кинотеатров Первая площадка заработала в центре современного искусства «Марс»
Виртуальная реальность для фитнеса Deus Fit
Приложение интегрируется с очками и велотренажерами
Виртуальная реальность для фитнеса Deus Fit Приложение интегрируется с очками и велотренажерами
В «Зарядье» запустили виртуальные прогулки по Эрмитажу
Зрители смогут посетить Дворцовую площадь и залы музея, а также подняться на крышу Зимнего дворца
В «Зарядье» запустили виртуальные прогулки по Эрмитажу Зрители смогут посетить Дворцовую площадь и залы музея, а также подняться на крышу Зимнего дворца
Автономный шлем виртуальной реальности Oculus Quest от Facebook
Гаджет начнут продавать следующей весной за 399 долларов
Автономный шлем виртуальной реальности Oculus Quest от Facebook Гаджет начнут продавать следующей весной за 399 долларов
«Яндекс» добавит на карту Москвы виртуальные достопримечательности
Они будут отмечены специальными иконками
«Яндекс» добавит на карту Москвы виртуальные достопримечательности Они будут отмечены специальными иконками
На Beat Film Festival устроят VR-включение из головы Трампа
В программу фестиваля включили более 10 проектов в виртуальной реальности
На Beat Film Festival устроят VR-включение из головы Трампа В программу фестиваля включили более 10 проектов в виртуальной реальности
В городах ЧМ появятся 3D-двойники Льва Яшина
Увидеть виртуальные копии вратаря можно будет с помощью приложения Histars
В городах ЧМ появятся 3D-двойники Льва Яшина Увидеть виртуальные копии вратаря можно будет с помощью приложения Histars
В музее парка Горького запустят виртуальные экскурсии
С помощью очков дополненной реальность посетители увидят, каким был парк в советское время