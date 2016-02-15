вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Вирусолог-иммунолог — об эпидемиях, вирусе Зика и угрозах цивилизации
Что нового
Вирусолог-иммунолог — об эпидемиях, вирусе Зика и угрозах цивилизацииThe Village поговорил со специалистом по вирусам и выяснил, чем опасны предубеждения против вакцин и лекарств
16
Вирусолог-иммунолог — об эпидемиях, вирусе Зика и угрозах цивилизации
Что нового

Вирусолог-иммунолог — об эпидемиях, вирусе Зика и угрозах цивилизации The Village поговорил со специалистом по вирусам и выяснил, чем опасны предубеждения против вакцин и лекарств

Ситуация

В России зафиксирован первый случай заражения вирусом Зика

Заболевшая недавно вернулась с отдыха из Доминиканской республики

0
Ситуация

В России зафиксирован первый случай заражения вирусом Зика Заболевшая недавно вернулась с отдыха из Доминиканской республики