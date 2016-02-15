Что нового
Вирусолог-иммунолог — об эпидемиях, вирусе Зика и угрозах цивилизацииThe Village поговорил со специалистом по вирусам и выяснил, чем опасны предубеждения против вакцин и лекарств
Что нового
Вирусолог-иммунолог — об эпидемиях, вирусе Зика и угрозах цивилизации The Village поговорил со специалистом по вирусам и выяснил, чем опасны предубеждения против вакцин и лекарств
Ситуация
В России зафиксирован первый случай заражения вирусом Зика
Заболевшая недавно вернулась с отдыха из Доминиканской республики
Ситуация