В Москве начинается юбилейный сезон Bulleit Showcase. Первая вечеринка пройдет в «Профсоюзе»
Угостят бурбоном и расскажут про историю знаменитого американского напитка
В Москве начинается юбилейный сезон Bulleit Showcase. Первая вечеринка пройдет в «Профсоюзе» Угостят бурбоном и расскажут про историю знаменитого американского напитка
Ботокс и личный тренер: Какие люксовые услуги обходятся в Москве дешевле всего
Аналитики составили список самых доступных городов для богачей
Ботокс и личный тренер: Какие люксовые услуги обходятся в Москве дешевле всего Аналитики составили список самых доступных городов для богачей
Loro: Итальянская кухня от Глена Баллиса на Большой Никитской
Изысканная еда в классическом интерьере
Loro: Итальянская кухня от Глена Баллиса на Большой Никитской Изысканная еда в классическом интерьере
The Singleton и московские рестораны представили совместные гастрономические сеты
Их можно попробовать в Community, Bijou и других заведениях
The Singleton и московские рестораны представили совместные гастрономические сеты Их можно попробовать в Community, Bijou и других заведениях
«СысоевFM» и Glenmorangie запустили гастрофестиваль. В меню — авторские блюда и односолодовый виски
Специальный сет можно попробовать в 85 ресторанах в шести городах России
«СысоевFM» и Glenmorangie запустили гастрофестиваль. В меню — авторские блюда и односолодовый виски Специальный сет можно попробовать в 85 ресторанах в шести городах России
В России участились случаи подделки ирландского виски
На это обратили внимание в Ирландской ассоциации производителей виски
В России участились случаи подделки ирландского виски На это обратили внимание в Ирландской ассоциации производителей виски
Шесть московских баров проведут совместную вечеринку в честь Дня святого Патрика
Delicatessen, «Юность», ЭМА, «Уголёк», 8 Oz и Drink Your Seoul будут работать на одной улице и угощать гостей
Шесть московских баров проведут совместную вечеринку в честь Дня святого Патрика Delicatessen, «Юность», ЭМА, «Уголёк», 8 Oz и Drink Your Seoul будут работать на одной улице и угощать гостей
Три простых и быстрых коктейля для новогодней вечеринкиБармен Евгений Шашин рассказывает, как приготовить несложные, но интересные коктейли к празднику
Три простых и быстрых коктейля для новогодней вечеринки Бармен Евгений Шашин рассказывает, как приготовить несложные, но интересные коктейли к празднику
В России легализовали производство виски и самогона
До этого виски и самогон приходилось выпускать либо за границей, либо кустарно
В России легализовали производство виски и самогона До этого виски и самогон приходилось выпускать либо за границей, либо кустарно
В России появится новый бренд виски Производиться напиток будет на территории страны
Поставки шотландского виски в Россию упали на 95 %
В целом мировой экспорт смешанного и односолодового шотландского виски снизился в 2014 году на 7,4 %, до 3,94 миллиарда фунтов стерлингов