История Виски Грaнтс (Grant's) Итак, предлагаем Вам отправиться в путешествие вместе с виски Грaнтс. Это моя первая статья об истории алкоголя, если понравится — буду писать и дальше. Начнём с виски, а дальше и по другим напиткам сможем пройтись. О Grant’s решил написать, так как увидел их приложение в Facebook по организации вечеринок (apps.facebook.com/grants-party).