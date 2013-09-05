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Планы на выходные: День города — 2013
Планы на выходные: День города — 2013 В Москве 7 и 8 сентября отмечают День города. The Village выбрал из приблизительно тысячи событий те, которые должны помочь провести эти выходные без чувства неловкости за себя и организаторов.
Планы на выходные: День города — 2013

Планы на выходные: День города — 2013
В Москве 7 и 8 сентября отмечают День города. The Village выбрал из приблизительно тысячи событий те, которые должны помочь провести эти выходные без чувства неловкости за себя и организаторов.