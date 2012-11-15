Туроператоры предупредили о перегрузке визовых центров в Москве
Туристам советуют сделать страховку от невыезда
Туроператоры предупредили о перегрузке визовых центров в Москве Туристам советуют сделать страховку от невыезда
На Каширском шоссе официально откроется объединенный визовый центр 24 стран
Центр VFS работает уже месяц, но все консульства переехали в него только сейчас
На Каширском шоссе официально откроется объединенный визовый центр 24 стран Центр VFS работает уже месяц, но все консульства переехали в него только сейчас
Россиян предупредили об угрозе закрытия всех визовых центров
Операторы визовых услуг не смогут получить аккредитацию по новым правилам, которые предлагают депутаты
Россиян предупредили об угрозе закрытия всех визовых центров Операторы визовых услуг не смогут получить аккредитацию по новым правилам, которые предлагают депутаты
Этим летом Украина откроет в России восемь визовых центров
Окончательного решения о введении визового режима между странами пока не было
Этим летом Украина откроет в России восемь визовых центров Окончательного решения о введении визового режима между странами пока не было
Возле «Октябрьской» открылся визовый центр Испании
Его создатели прогнозируют растущую популярность направления
Возле «Октябрьской» открылся визовый центр Испании Его создатели прогнозируют растущую популярность направления
Россиян предупредили об изменении работы визовых центров в Пасху
Изменения в работе представительств европейских стран продлятся с 29 марта по 2 апреля
Россиян предупредили об изменении работы визовых центров в Пасху Изменения в работе представительств европейских стран продлятся с 29 марта по 2 апреля
Новая Зеландия закроет визовый центр в России
Сейчас московский офис работает в штатном режиме
Новая Зеландия закроет визовый центр в России Сейчас московский офис работает в штатном режиме
В Москве откроется новый визовый центр Италии
Всего в России хотят открыть 25 итальянских визовых центров
В Москве откроется новый визовый центр Италии Всего в России хотят открыть 25 итальянских визовых центров
Венгерскую визу в Москве теперь можно оформить в сервисном центре Pony Express
Документы для оформления венгерских виз в Москве принимают по адресу Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 19
Венгерскую визу в Москве теперь можно оформить в сервисном центре Pony Express Документы для оформления венгерских виз в Москве принимают по адресу Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 19
Делать визу в посольстве Германии теперь придётся дольше
Из-за ремонта в посольстве Германии увеличился период ожидания визового собеседования
Делать визу в посольстве Германии теперь придётся дольше Из-за ремонта в посольстве Германии увеличился период ожидания визового собеседования
В Британских визовых центрах выстраиваются трёхчасовые очереди
Ближайшая запись на приём в Британский визовый центр в Москве — после 17 июля
В Британских визовых центрах выстраиваются трёхчасовые очереди Ближайшая запись на приём в Британский визовый центр в Москве — после 17 июля
Британский визовый центр в Москве открылся по новому адресу
Теперь учреждение работает в бизнес-центре «Дельта Плаза» на станции метро «Курская»
Британский визовый центр в Москве открылся по новому адресу Теперь учреждение работает в бизнес-центре «Дельта Плаза» на станции метро «Курская»
Великобритания временно закрывает свои визовые центры
До конца недели в России закроются все визовые центры Великобритании
Великобритания временно закрывает свои визовые центры До конца недели в России закроются все визовые центры Великобритании
В Москве открывается визовый центр Латвии
В апреле во 2-м Волконском переулке заработает новый визовый центр посольства Латвии.
В Москве открывается визовый центр Латвии В апреле во 2-м Волконском переулке заработает новый визовый центр посольства Латвии.
На Шаболовке открылся первый в России немецкий визовый центр
Заработал первый в России немецкий визово-сервисный центр.
На Шаболовке открылся первый в России немецкий визовый центр Заработал первый в России немецкий визово-сервисный центр.
В 2013 году в Москве откроется визовый центр Германии
Получить визу в Германию можно будет быстрее и проще через визовый центр, который откроется в январе 2013 года.