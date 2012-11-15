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Новости

Туроператоры предупредили о перегрузке визовых центров в Москве

Туристам советуют сделать страховку от невыезда

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Новости

Туроператоры предупредили о перегрузке визовых центров в Москве Туристам советуют сделать страховку от невыезда

Новости

На Каширском шоссе официально откроется объединенный визовый центр 24 стран

Центр VFS работает уже месяц, но все консульства переехали в него только сейчас

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Новости

На Каширском шоссе официально откроется объединенный визовый центр 24 стран Центр VFS работает уже месяц, но все консульства переехали в него только сейчас

Новости

Россиян предупредили об угрозе закрытия всех визовых центров

Операторы визовых услуг не смогут получить аккредитацию по новым правилам, которые предлагают депутаты

5
Новости

Россиян предупредили об угрозе закрытия всех визовых центров Операторы визовых услуг не смогут получить аккредитацию по новым правилам, которые предлагают депутаты

Новости

Этим летом Украина откроет в России восемь визовых центров

Окончательного решения о введении визового режима между странами пока не было

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Новости

Этим летом Украина откроет в России восемь визовых центров Окончательного решения о введении визового режима между странами пока не было

Новости

Возле «Октябрьской» открылся визовый центр Испании

Его создатели прогнозируют растущую популярность направления

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Новости

Возле «Октябрьской» открылся визовый центр Испании Его создатели прогнозируют растущую популярность направления

Новости

Россиян предупредили об изменении работы визовых центров в Пасху

Изменения в работе представительств европейских стран продлятся с 29 марта по 2 апреля

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Новости

Россиян предупредили об изменении работы визовых центров в Пасху Изменения в работе представительств европейских стран продлятся с 29 марта по 2 апреля

Новости

Новая Зеландия закроет визовый центр в России

Сейчас московский офис работает в штатном режиме

0
Новости

Новая Зеландия закроет визовый центр в России Сейчас московский офис работает в штатном режиме

Город

В Москве откроется новый визовый центр Италии

Всего в России хотят открыть 25 итальянских визовых центров

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Город

В Москве откроется новый визовый центр Италии Всего в России хотят открыть 25 итальянских визовых центров

Город

Венгерскую визу в Москве теперь можно оформить в сервисном центре Pony Express

Документы для оформления венгерских виз в Москве принимают по адресу Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 19

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Город

Венгерскую визу в Москве теперь можно оформить в сервисном центре Pony Express Документы для оформления венгерских виз в Москве принимают по адресу Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 19

Город

Делать визу в посольстве Германии теперь придётся дольше

Из-за ремонта в посольстве Германии увеличился период ожидания визового собеседования

5
Город

Делать визу в посольстве Германии теперь придётся дольше Из-за ремонта в посольстве Германии увеличился период ожидания визового собеседования

Город

В Британских визовых центрах выстраиваются трёхчасовые очереди

Ближайшая запись на приём в Британский визовый центр в Москве — после 17 июля

2
Город

В Британских визовых центрах выстраиваются трёхчасовые очереди Ближайшая запись на приём в Британский визовый центр в Москве — после 17 июля

Город

Британский визовый центр в Москве открылся по новому адресу

Теперь учреждение работает в бизнес-центре «Дельта Плаза» на станции метро «Курская»

0
Город

Британский визовый центр в Москве открылся по новому адресу Теперь учреждение работает в бизнес-центре «Дельта Плаза» на станции метро «Курская»

Город

Великобритания временно закрывает свои визовые центры

До конца недели в России закроются все визовые центры Великобритании

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Город

Великобритания временно закрывает свои визовые центры До конца недели в России закроются все визовые центры Великобритании

Туризм

В Москве открывается визовый центр Латвии

В апреле во 2-м Волконском переулке заработает новый визовый центр посольства Латвии.

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Туризм

В Москве открывается визовый центр Латвии В апреле во 2-м Волконском переулке заработает новый визовый центр посольства Латвии.

Туризм

На Шаболовке открылся первый в России немецкий визовый центр

Заработал первый в России немецкий визово-сервисный центр.

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Туризм

На Шаболовке открылся первый в России немецкий визовый центр Заработал первый в России немецкий визово-сервисный центр.

Туризм

В 2013 году в Москве откроется визовый центр Германии

Получить визу в Германию можно будет быстрее и проще через визовый центр, который откроется в январе 2013 года.

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Туризм

В 2013 году в Москве откроется визовый центр Германии Получить визу в Германию можно будет быстрее и проще через визовый центр, который откроется в январе 2013 года.