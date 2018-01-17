Новости
В «Сокольниках» закрыли контактный зоопарк после жалоб на жестокое обращение с животными (обновлено)
Диких зверей выводили на поводках в толпу, чтобы привлечь посетителей
Новости
В «Сокольниках» закрыли контактный зоопарк после жалоб на жестокое обращение с животными (обновлено) Диких зверей выводили на поводках в толпу, чтобы привлечь посетителей
Новости
В Госдуму внесут законопроект о досудебной блокировке живодерских роликов
По словам депутатов, в России действует подпольная сеть производства такого контента
Новости