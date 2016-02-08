Новости
Директор Русского музея — о переезде экспозиции
Реконструкцию Михайловского дворца начнут до конца года
Новости
Директор Русского музея — о переезде экспозиции Реконструкцию Михайловского дворца начнут до конца года
Город
Из-за реконструкции Михайловского дворца закроют главный вход и первый этаж Русского музея
Если проект получит финансирование, то реконструкцию начнут в 2017 году
Город
Из-за реконструкции Михайловского дворца закроют главный вход и первый этаж Русского музея Если проект получит финансирование, то реконструкцию начнут в 2017 году
Город
Русский музей опроверг информацию о скором закрытии на реконструкцию
Но её концепция до сих пор обсуждается
Город