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Новости

Директор Русского музея — о переезде экспозиции

Реконструкцию Михайловского дворца начнут до конца года

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Новости

Директор Русского музея — о переезде экспозиции Реконструкцию Михайловского дворца начнут до конца года

Город

Из-за реконструкции Михайловского дворца закроют главный вход и первый этаж Русского музея

Если проект получит финансирование, то реконструкцию начнут в 2017 году

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Город

Из-за реконструкции Михайловского дворца закроют главный вход и первый этаж Русского музея Если проект получит финансирование, то реконструкцию начнут в 2017 году

Город

Русский музей опроверг информацию о скором закрытии на реконструкцию

Но её концепция до сих пор обсуждается

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Город

Русский музей опроверг информацию о скором закрытии на реконструкцию Но её концепция до сих пор обсуждается