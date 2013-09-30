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Вещи для дома: Выбор дизайнера Владимира Каралюса
Вещи для дома: Выбор дизайнера Владимира Каралюса Легендарная кофеварка, тостер от автопроизводителя, табурет, который можно носить с собой, а также другие вещи для кухни и не только — выбор Владимира Каралюса.
Вещи для дома: Выбор дизайнера Владимира Каралюса

Вещи для дома: Выбор дизайнера Владимира Каралюса
Легендарная кофеварка, тостер от автопроизводителя, табурет, который можно носить с собой, а также другие вещи для кухни и не только — выбор Владимира Каралюса.