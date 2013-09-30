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Комментарий дня: Владимир Степанченко о новой газете «Патриаршие» Журналист Владимир Степанченко рассказал о новой газете «Патриаршие», искусстве ради искусства и о том, как приятно сидеть у пруда на лавочке и читать о жизни района.

Комментарий дня: Владимир Степанченко о новой газете «Патриаршие»
Журналист Владимир Степанченко рассказал о новой газете «Патриаршие», искусстве ради искусства и о том, как приятно сидеть у пруда на лавочке и читать о жизни района.