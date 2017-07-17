В Госдуму внесли законопроект о создании для должников недоступного для приставов счета
Минюст подготовил проект отзыва на документ
В Госдуму внесли законопроект о создании для должников недоступного для приставов счета Минюст подготовил проект отзыва на документ
«Дождь» — о том, почему Путин с 9 августа не появляется на публике
Официально об отпуске президента не сообщалось, однако отказ от публичных встреч был запланирован
«Дождь» — о том, почему Путин с 9 августа не появляется на публике Официально об отпуске президента не сообщалось, однако отказ от публичных встреч был запланирован
В Госдуме предложили сажать за доведение до самоубийства на 15 лет
Нижний предел составляет пять лет лишения свободы