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В Госдуму внесли законопроект о создании для должников недоступного для приставов счета

Минюст подготовил проект отзыва на документ

В Госдуму внесли законопроект о создании для должников недоступного для приставов счета
Минюст подготовил проект отзыва на документ

«Дождь» — о том, почему Путин с 9 августа не появляется на публике

Официально об отпуске президента не сообщалось, однако отказ от публичных встреч был запланирован

«Дождь» — о том, почему Путин с 9 августа не появляется на публике
Официально об отпуске президента не сообщалось, однако отказ от публичных встреч был запланирован

В Госдуме предложили сажать за доведение до самоубийства на 15 лет

Нижний предел составляет пять лет лишения свободы

В Госдуме предложили сажать за доведение до самоубийства на 15 лет
Нижний предел составляет пять лет лишения свободы