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Фигуранту «московского дела» Эдуарду Малышевскому сократили срок в колонии

На 3 месяца

Фигуранту «московского дела» Эдуарду Малышевскому сократили срок в колонии
На 3 месяца

Блогеры собирают подписи в поддержку Владислава Синицы, которому дали пять лет за твит

Письмо уже подписали Руслан Усачев, Александр Горбунов, Олег Кашин и Руслан Соколовский

Блогеры собирают подписи в поддержку Владислава Синицы, которому дали пять лет за твит
Письмо уже подписали Руслан Усачев, Александр Горбунов, Олег Кашин и Руслан Соколовский

Глава Росгвардии заявил, что Устинову нужно дать год условно, а Синице — добавить срок

На заявление Золотова уже отреагировала сестра актера

Глава Росгвардии заявил, что Устинову нужно дать год условно, а Синице — добавить срок
На заявление Золотова уже отреагировала сестра актера

Жителю Подмосковья дали пять лет колонии за твит о детях силовиков (обновлено)

Владислава Синицу обвиняют в разжигании ненависти с угрозой насилия

Жителю Подмосковья дали пять лет колонии за твит о детях силовиков (обновлено)
Владислава Синицу обвиняют в разжигании ненависти с угрозой насилия