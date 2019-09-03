Фигуранту «московского дела» Эдуарду Малышевскому сократили срок в колонии На 3 месяца
Блогеры собирают подписи в поддержку Владислава Синицы, которому дали пять лет за твит
Письмо уже подписали Руслан Усачев, Александр Горбунов, Олег Кашин и Руслан Соколовский
Блогеры собирают подписи в поддержку Владислава Синицы, которому дали пять лет за твит Письмо уже подписали Руслан Усачев, Александр Горбунов, Олег Кашин и Руслан Соколовский
Глава Росгвардии заявил, что Устинову нужно дать год условно, а Синице — добавить срок
На заявление Золотова уже отреагировала сестра актера
Глава Росгвардии заявил, что Устинову нужно дать год условно, а Синице — добавить срок На заявление Золотова уже отреагировала сестра актера
Жителю Подмосковья дали пять лет колонии за твит о детях силовиков (обновлено)
Владислава Синицу обвиняют в разжигании ненависти с угрозой насилия