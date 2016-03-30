Большой разговор: Синяков и Пузырёв — о водке в России и русских в водке История напитка, криминальное закулисье и практические советы
Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян
Впервые за 24 года сменился пивной лидер
Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян Впервые за 24 года сменился пивной лидер
Зачем россияне употребляют алкоголь «Без этого просто невозможно жить»
Регионы России с самым высоким уровнем продаж алкоголя
Средний показатель выпитого легального алкоголя в России составил 14,3 литра на человека
Регионы России с самым высоким уровнем продаж алкоголя Средний показатель выпитого легального алкоголя в России составил 14,3 литра на человека
Глава Всемирной туристской организации — о главном компоненте России в виде водки
По словам Зураба Пололикашвили, водка — замечательный туристический продукт
Глава Всемирной туристской организации — о главном компоненте России в виде водки По словам Зураба Пололикашвили, водка — замечательный туристический продукт
В Измайловском кремле отпразднуют день рождения русской водки
Экскурсию приурочили к годовщине защиты диссертации Дмитрия Менделеева о соединении спирта с водой
В Измайловском кремле отпразднуют день рождения русской водки Экскурсию приурочили к годовщине защиты диссертации Дмитрия Менделеева о соединении спирта с водой
Роскачество не обнаружило в магазинах некачественной водки
Роскачество и Минздрав напоминают, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью
Роскачество не обнаружило в магазинах некачественной водки Роскачество и Минздрав напоминают, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью
В России резко выросло производство водки Объемы выпуска пива же продолжают снижаться
Власти определились с новой минимальной ценой на водку Она увеличится на 7,9 %
Минфин придумал новый механизм расчета цены на водку
Теперь она будет устанавливаться автоматически
Минфин придумал новый механизм расчета цены на водку Теперь она будет устанавливаться автоматически
Еще больше повысить цены на водку
Ранее минфин заявлял, что минимальная сумма составит 197 рублей
Еще больше повысить цены на водку Ранее минфин заявлял, что минимальная сумма составит 197 рублей
В России резко увеличился выпуск водки
Он растёт рекордными для последних лет темпами на фоне зачистки рынка и внедрения ЕГАИС
В России резко увеличился выпуск водки Он растёт рекордными для последних лет темпами на фоне зачистки рынка и внедрения ЕГАИС
В России установили минимальную цену на шампанское
Согласно приказу Минфина минимальная цена игристого вина составит 115 рублей за бутылку
В России установили минимальную цену на шампанское Согласно приказу Минфина минимальная цена игристого вина составит 115 рублей за бутылку
Власти признали удачной зачистку алкогольного рынка в России
Проведение контрольных мероприятий на Северном Кавказе и внедрение ЕГАИС привели к росту сборов в бюджет