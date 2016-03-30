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Большой разговор: Синяков и Пузырёв — о водке в России и русских в водке
Большой разговор: Синяков и Пузырёв — о водке в России и русских в водке История напитка, криминальное закулисье и практические советы
Большой разговор: Синяков и Пузырёв — о водке в России и русских в водке

Большой разговор: Синяков и Пузырёв — о водке в России и русских в водке
История напитка, криминальное закулисье и практические советы

Россияне на самоизоляции запасались водкой и виски

Продажи алкоголя в большой таре выросли

Россияне на самоизоляции запасались водкой и виски
Продажи алкоголя в большой таре выросли

Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян

Впервые за 24 года сменился пивной лидер

Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян
Впервые за 24 года сменился пивной лидер

Молодые алкоголики

Молодые алкоголики О белой горячке, обществе анонимных алкоголиков, долгах и веселье

Молодые алкоголики

Молодые алкоголики
О белой горячке, обществе анонимных алкоголиков, долгах и веселье

Как правильно пить водку
Как правильно пить водку Почему ледяная водка — это неправильно и зачем добавлять в нее воду
Как правильно пить водку

Как правильно пить водку
Почему ледяная водка — это неправильно и зачем добавлять в нее воду

Зачем россияне употребляют алкоголь

«Без этого просто невозможно жить»

Зачем россияне употребляют алкоголь
«Без этого просто невозможно жить»

Регионы России с самым высоким уровнем продаж алкоголя

Средний показатель выпитого легального алкоголя в России составил 14,3 литра на человека

Регионы России с самым высоким уровнем продаж алкоголя
Средний показатель выпитого легального алкоголя в России составил 14,3 литра на человека

Глава Всемирной туристской организации — о главном компоненте России в виде водки

По словам Зураба Пололикашвили, водка — замечательный туристический продукт

Глава Всемирной туристской организации — о главном компоненте России в виде водки
По словам Зураба Пололикашвили, водка — замечательный туристический продукт

В Измайловском кремле отпразднуют день рождения русской водки

Экскурсию приурочили к годовщине защиты диссертации Дмитрия Менделеева о соединении спирта с водой

В Измайловском кремле отпразднуют день рождения русской водки
Экскурсию приурочили к годовщине защиты диссертации Дмитрия Менделеева о соединении спирта с водой

Роскачество не обнаружило в магазинах некачественной водки

Роскачество и Минздрав напоминают, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью

Роскачество не обнаружило в магазинах некачественной водки
Роскачество и Минздрав напоминают, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью

Перед Новым годом в России проверят качество водки

Всего исследуют 49 брендов

Перед Новым годом в России проверят качество водки
Всего исследуют 49 брендов

В России резко выросло производство водки

Объемы выпуска пива же продолжают снижаться

В России резко выросло производство водки
Объемы выпуска пива же продолжают снижаться

Власти определились с новой минимальной ценой на водку

Она увеличится на 7,9 %

Власти определились с новой минимальной ценой на водку
Она увеличится на 7,9 %

Минфин придумал новый механизм расчета цены на водку

Теперь она будет устанавливаться автоматически

Минфин придумал новый механизм расчета цены на водку
Теперь она будет устанавливаться автоматически

Еще больше повысить цены на водку

Ранее минфин заявлял, что минимальная сумма составит 197 рублей

Еще больше повысить цены на водку
Ранее минфин заявлял, что минимальная сумма составит 197 рублей

В России резко увеличился выпуск водки

Он растёт рекордными для последних лет темпами на фоне зачистки рынка и внедрения ЕГАИС

В России резко увеличился выпуск водки
Он растёт рекордными для последних лет темпами на фоне зачистки рынка и внедрения ЕГАИС

В России установили минимальную цену на шампанское

Согласно приказу Минфина минимальная цена игристого вина составит 115 рублей за бутылку

В России установили минимальную цену на шампанское
Согласно приказу Минфина минимальная цена игристого вина составит 115 рублей за бутылку

Власти признали удачной зачистку алкогольного рынка в России

Проведение контрольных мероприятий на Северном Кавказе и внедрение ЕГАИС привели к росту сборов в бюджет

Власти признали удачной зачистку алкогольного рынка в России
Проведение контрольных мероприятий на Северном Кавказе и внедрение ЕГАИС привели к росту сборов в бюджет

Минфин повышает минимальную цену на водку

Пол-литра водки теперь будут стоить 190 рублей

Минфин повышает минимальную цену на водку
Пол-литра водки теперь будут стоить 190 рублей

«Русский стрит-фуд — еда в Родительскую субботу на кладбище»
«Русский стрит-фуд — еда в Родительскую субботу на кладбище» The Village поговорил с ресторатором и журналистом Алексеем Зиминым об открытии бара Zima в Лондоне
«Русский стрит-фуд — еда в Родительскую субботу на кладбище»

«Русский стрит-фуд — еда в Родительскую субботу на кладбище»
The Village поговорил с ресторатором и журналистом Алексеем Зиминым об открытии бара Zima в Лондоне

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