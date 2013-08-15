«У вас что-то в кармане»: Москвичи, которые немножко крадут из магазинов, — о причинах воровства
«У вас что-то в кармане»: Москвичи, которые немножко крадут из магазинов, — о причинах воровства
Волшебная ручка с исчезающими чернилами, которую используют для махинаций с капремонтом Были три миллиона и пропали
Волшебная ручка с исчезающими чернилами, которую используют для махинаций с капремонтом Были три миллиона и пропали
Кудрин подтвердил мнение граждан о размахе коррупции в России
По мнению главы Счетной палаты, чаще всего бюджетные деньги воруют в сфере госзакупок
Кудрин подтвердил мнение граждан о размахе коррупции в России По мнению главы Счетной палаты, чаще всего бюджетные деньги воруют в сфере госзакупок
Археологи нашли в Москве воровскую писку XVIII века
Монетой с остро заточенным краем пользовались карманники
Археологи нашли в Москве воровскую писку XVIII века Монетой с остро заточенным краем пользовались карманники
Агентство по страхованию вкладов объяснило воровством большинство банкротств банков
Также, по данным АСВ, участились случаи фальсификации данных о выдаче кредитов
Агентство по страхованию вкладов объяснило воровством большинство банкротств банков Также, по данным АСВ, участились случаи фальсификации данных о выдаче кредитов
Верховный суд запретил присваивать забытые и потерянные вещи Это приравнивается к воровству
Что воруют из ресторанов The Village рассказывает о том, какие ценные предметы пропадают из ресторанов
Что воруют из ресторанов The Village рассказывает о том, какие ценные предметы пропадают из ресторанов
В реставрации Эрмитажа нашли нарушения на 142 миллиона рублей
Проверка могла быть связана с хищениями в Министерстве культуры