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«У вас что-то в кармане»: Москвичи, которые немножко крадут из магазинов, — о причинах воровства
«У вас что-то в кармане»: Москвичи, которые немножко крадут из магазинов, — о причинах воровства
«У вас что-то в кармане»: Москвичи, которые немножко крадут из магазинов, — о причинах воровства

«У вас что-то в кармане»: Москвичи, которые немножко крадут из магазинов, — о причинах воровства

Волшебная ручка с исчезающими чернилами, которую используют для махинаций с капремонтом
Волшебная ручка с исчезающими чернилами, которую используют для махинаций с капремонтом Были три миллиона и пропали
Волшебная ручка с исчезающими чернилами, которую используют для махинаций с капремонтом

Волшебная ручка с исчезающими чернилами, которую используют для махинаций с капремонтом
Были три миллиона и пропали

Кудрин подтвердил мнение граждан о размахе коррупции в России

По мнению главы Счетной палаты, чаще всего бюджетные деньги воруют в сфере госзакупок

Кудрин подтвердил мнение граждан о размахе коррупции в России
По мнению главы Счетной палаты, чаще всего бюджетные деньги воруют в сфере госзакупок

Археологи нашли в Москве воровскую писку XVIII века

Монетой с остро заточенным краем пользовались карманники

Археологи нашли в Москве воровскую писку XVIII века
Монетой с остро заточенным краем пользовались карманники

Агентство по страхованию вкладов объяснило воровством большинство банкротств банков

Также, по данным АСВ, участились случаи фальсификации данных о выдаче кредитов

Агентство по страхованию вкладов объяснило воровством большинство банкротств банков
Также, по данным АСВ, участились случаи фальсификации данных о выдаче кредитов

Верховный суд запретил присваивать забытые и потерянные вещи

Это приравнивается к воровству

Верховный суд запретил присваивать забытые и потерянные вещи
Это приравнивается к воровству

Что воруют из ресторанов
Что воруют из ресторанов The Village рассказывает о том, какие ценные предметы пропадают из ресторанов
Что воруют из ресторанов

Что воруют из ресторанов
The Village рассказывает о том, какие ценные предметы пропадают из ресторанов

В реставрации Эрмитажа нашли нарушения на 142 миллиона рублей

Проверка могла быть связана с хищениями в Министерстве культуры

В реставрации Эрмитажа нашли нарушения на 142 миллиона рублей
Проверка могла быть связана с хищениями в Министерстве культуры

Цифра дня: Угонщик велосипедов

Московская полиция задержала серийного угонщика велосипедов, которому теперь грозит до десяти лет лишения свободы.

Цифра дня: Угонщик велосипедов
Московская полиция задержала серийного угонщика велосипедов, которому теперь грозит до десяти лет лишения свободы.