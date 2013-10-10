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Самые экологически чистые районы Москвы

Компания EcoStandard провела собственное исследование экологичности столичных районов

Самые экологически чистые районы Москвы
Компания EcoStandard провела собственное исследование экологичности столичных районов

В Москве до конца года могут появиться диагональные пешеходные переходы

Требования к диагональным пешеходным переходам уже готовы

В Москве до конца года могут появиться диагональные пешеходные переходы
Требования к диагональным пешеходным переходам уже готовы

На районе: Дайджест местных газет № 2 День учителя, строительство новых дорог и осенний призыв — The Village узнал, что беспокоило авторов и читателей районных газет Москвы в последние две недели.

На районе: Дайджест местных газет № 2
День учителя, строительство новых дорог и осенний призыв — The Village узнал, что беспокоило авторов и читателей районных газет Москвы в последние две недели.