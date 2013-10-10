Самые экологически чистые районы Москвы
Компания EcoStandard провела собственное исследование экологичности столичных районов
Самые экологически чистые районы Москвы Компания EcoStandard провела собственное исследование экологичности столичных районов
В Москве до конца года могут появиться диагональные пешеходные переходы
Требования к диагональным пешеходным переходам уже готовы
В Москве до конца года могут появиться диагональные пешеходные переходы Требования к диагональным пешеходным переходам уже готовы
На районе: Дайджест местных газет № 2 День учителя, строительство новых дорог и осенний призыв — The Village узнал, что беспокоило авторов и читателей районных газет Москвы в последние две недели.