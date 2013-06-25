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Новости

Страны мира, достигшие гендерного равенства

Всемирный банк проанализировал права женщин в 187 странах

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Новости

Страны мира, достигшие гендерного равенства Всемирный банк проанализировал права женщин в 187 странах

Новости

Сколько 15-летних россиян доживают до 60 лет

Всемирный банк впервые рассчитал индекс человеческого капитала для 157 стран мира

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Новости

Сколько 15-летних россиян доживают до 60 лет Всемирный банк впервые рассчитал индекс человеческого капитала для 157 стран мира

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Страны с сильнейшей экономикой

Список составил Всемирный банк

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Новости

Страны с сильнейшей экономикой Список составил Всемирный банк

Новости

Всемирный банк объявил об отсутствии денег у России на выполнение «общественного договора»

Согласно мнению экспертов, власти тратили деньги из бюджета нецелесообразно

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Всемирный банк объявил об отсутствии денег у России на выполнение «общественного договора» Согласно мнению экспертов, власти тратили деньги из бюджета нецелесообразно

Новости

Всемирный банк улучшил прогноз развития экономики России

Теперь в 2017 и 2018 годах страну ожидает не спад, а рост ВВП

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Новости

Всемирный банк улучшил прогноз развития экономики России Теперь в 2017 и 2018 годах страну ожидает не спад, а рост ВВП

Новости

Goldman Sachs ухудшил прогноз развития России

Аналитики проводят перерасчёты из-за сохранения относительно низких цен на нефть

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Новости

Goldman Sachs ухудшил прогноз развития России Аналитики проводят перерасчёты из-за сохранения относительно низких цен на нефть

Новости

Всемирный банк улучшил прогноз развития России

Уже в 2016 году экономику страны ожидает рост сразу на 0,7 %

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Новости

Всемирный банк улучшил прогноз развития России Уже в 2016 году экономику страны ожидает рост сразу на 0,7 %

Новости

Всемирный банк назвал основные угрозы экономике России

Одновременно с этим организация понизила прогнозы её развития на 2015–2016 годы

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Новости

Всемирный банк назвал основные угрозы экономике России Одновременно с этим организация понизила прогнозы её развития на 2015–2016 годы

Новости

«Яндекс.Деньги» создают единый стандарт интернет-платежей

Он значительно сократит расходы интернет-магазинов на подключение к платёжным агрегаторам

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Новости

«Яндекс.Деньги» создают единый стандарт интернет-платежей Он значительно сократит расходы интернет-магазинов на подключение к платёжным агрегаторам

Новости

Всемирный банк представил «шоковый» сценарий развития России

Если он будет реализован, то отток капитала из страны составит $150 млрд, а ВВП сократится на 1,8%

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Всемирный банк представил «шоковый» сценарий развития России Если он будет реализован, то отток капитала из страны составит $150 млрд, а ВВП сократится на 1,8%

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Всемирный банк готов прокредитовать Украину на $3 млрд

Эти средства должны быть направлены на проведение структурных реформ

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Всемирный банк готов прокредитовать Украину на $3 млрд Эти средства должны быть направлены на проведение структурных реформ

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Lamoda получила 10 млн евро от Всемирного банка

Полученные средства компания направит на региональную экспансию за счёт развития логистической сети Lamoda Express

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Lamoda получила 10 млн евро от Всемирного банка Полученные средства компания направит на региональную экспансию за счёт развития логистической сети Lamoda Express

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Всемирный банк готов вложить 10 млн евро в онлайн-магазин Lamoda

Уже 18 июля вопрос о выделении этих средств будет рассмотрен на совете директоров Международной финансовой организации

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Всемирный банк готов вложить 10 млн евро в онлайн-магазин Lamoda Уже 18 июля вопрос о выделении этих средств будет рассмотрен на совете директоров Международной финансовой организации

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Во Всемирном банке обсуждают вопрос закрытия рейтинга Doing Business

Именно на него призывал ориентироваться Владимир Путин

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Во Всемирном банке обсуждают вопрос закрытия рейтинга Doing Business Именно на него призывал ориентироваться Владимир Путин