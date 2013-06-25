Страны мира, достигшие гендерного равенства
Всемирный банк проанализировал права женщин в 187 странах
Страны мира, достигшие гендерного равенства Всемирный банк проанализировал права женщин в 187 странах
Сколько 15-летних россиян доживают до 60 лет
Всемирный банк впервые рассчитал индекс человеческого капитала для 157 стран мира
Сколько 15-летних россиян доживают до 60 лет Всемирный банк впервые рассчитал индекс человеческого капитала для 157 стран мира
Страны с сильнейшей экономикой Список составил Всемирный банк
Всемирный банк объявил об отсутствии денег у России на выполнение «общественного договора»
Согласно мнению экспертов, власти тратили деньги из бюджета нецелесообразно
Всемирный банк объявил об отсутствии денег у России на выполнение «общественного договора» Согласно мнению экспертов, власти тратили деньги из бюджета нецелесообразно
Всемирный банк улучшил прогноз развития экономики России
Теперь в 2017 и 2018 годах страну ожидает не спад, а рост ВВП
Всемирный банк улучшил прогноз развития экономики России Теперь в 2017 и 2018 годах страну ожидает не спад, а рост ВВП
Goldman Sachs ухудшил прогноз развития России
Аналитики проводят перерасчёты из-за сохранения относительно низких цен на нефть
Goldman Sachs ухудшил прогноз развития России Аналитики проводят перерасчёты из-за сохранения относительно низких цен на нефть
Всемирный банк улучшил прогноз развития России
Уже в 2016 году экономику страны ожидает рост сразу на 0,7 %
Всемирный банк улучшил прогноз развития России Уже в 2016 году экономику страны ожидает рост сразу на 0,7 %
Всемирный банк назвал основные угрозы экономике России
Одновременно с этим организация понизила прогнозы её развития на 2015–2016 годы
Всемирный банк назвал основные угрозы экономике России Одновременно с этим организация понизила прогнозы её развития на 2015–2016 годы
«Яндекс.Деньги» создают единый стандарт интернет-платежей
Он значительно сократит расходы интернет-магазинов на подключение к платёжным агрегаторам
«Яндекс.Деньги» создают единый стандарт интернет-платежей Он значительно сократит расходы интернет-магазинов на подключение к платёжным агрегаторам
Всемирный банк представил «шоковый» сценарий развития России
Если он будет реализован, то отток капитала из страны составит $150 млрд, а ВВП сократится на 1,8%
Всемирный банк представил «шоковый» сценарий развития России Если он будет реализован, то отток капитала из страны составит $150 млрд, а ВВП сократится на 1,8%
Всемирный банк готов прокредитовать Украину на $3 млрд
Эти средства должны быть направлены на проведение структурных реформ
Всемирный банк готов прокредитовать Украину на $3 млрд Эти средства должны быть направлены на проведение структурных реформ
Lamoda получила 10 млн евро от Всемирного банка
Полученные средства компания направит на региональную экспансию за счёт развития логистической сети Lamoda Express
Lamoda получила 10 млн евро от Всемирного банка Полученные средства компания направит на региональную экспансию за счёт развития логистической сети Lamoda Express
Всемирный банк готов вложить 10 млн евро в онлайн-магазин Lamoda
Уже 18 июля вопрос о выделении этих средств будет рассмотрен на совете директоров Международной финансовой организации