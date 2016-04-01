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Новости

В конкурсе на строительство Второго кольца метро нашли нарушения

Контракт стоимостью 70 миллиардов рублей не заключен по решению заказчика

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Новости

В конкурсе на строительство Второго кольца метро нашли нарушения Контракт стоимостью 70 миллиардов рублей не заключен по решению заказчика

Транспорт

Второе кольцо метро запустят в конце 2020 года

Сейчас работы ведутся на всех участках ТПК

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Транспорт

Второе кольцо метро запустят в конце 2020 года Сейчас работы ведутся на всех участках ТПК

Транспорт

От второго кольца метро могут построить шесть новых линий

К 2020 году метро хотят довести до Троицка, а в дальнейшем — до Внукова

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Транспорт

От второго кольца метро могут построить шесть новых линий К 2020 году метро хотят довести до Троицка, а в дальнейшем — до Внукова