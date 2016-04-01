Новости
В конкурсе на строительство Второго кольца метро нашли нарушения
Контракт стоимостью 70 миллиардов рублей не заключен по решению заказчика
Новости
В конкурсе на строительство Второго кольца метро нашли нарушения Контракт стоимостью 70 миллиардов рублей не заключен по решению заказчика
Транспорт
Второе кольцо метро запустят в конце 2020 года Сейчас работы ведутся на всех участках ТПК
Транспорт
От второго кольца метро могут построить шесть новых линий
К 2020 году метро хотят довести до Троицка, а в дальнейшем — до Внукова
Транспорт