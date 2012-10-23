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Транспорт

Первая выделенная полоса в центре Москвы заработает 1 сентября

Новая «выделенка» протянется от Лубянской площади до станции метро «Октябрьская»

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Транспорт

Первая выделенная полоса в центре Москвы заработает 1 сентября Новая «выделенка» протянется от Лубянской площади до станции метро «Октябрьская»

Транспорт

На улицах в центре Москвы появятся выделенные полосы

Они появятся на Большой Якиманке, улице Серафимовича и

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Транспорт

На улицах в центре Москвы появятся выделенные полосы Они появятся на Большой Якиманке, улице Серафимовича и

Транспорт

В Москве появится шесть новых выделенок

Новыми выделенными полосами для общественного транспорта оборудуют шесть городских магистралей

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Транспорт

В Москве появится шесть новых выделенок Новыми выделенными полосами для общественного транспорта оборудуют шесть городских магистралей

Город

Цифра дня: Как выделенные полосы повлияли на скорость общественного транспорта

«Мосгортранс» подсчитал, насколько быстрее стал курсировать общественный транспорт после введения выделенных полос.

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Город

Цифра дня: Как выделенные полосы повлияли на скорость общественного транспорта «Мосгортранс» подсчитал, насколько быстрее стал курсировать общественный транспорт после введения выделенных полос.

Транспорт

За месяц в Москве откроют 11 выделенных полос

Выделенные полосы для общественного транспорта, которые не успели открыть в сентябре, откроют в течение месяца: семь заработает 1 ноября, три — 15 ноября и ещё одна — 20 ноября.

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Транспорт

За месяц в Москве откроют 11 выделенных полос Выделенные полосы для общественного транспорта, которые не успели открыть в сентябре, откроют в течение месяца: семь заработает 1 ноября, три — 15 ноября и ещё одна — 20 ноября.