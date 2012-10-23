Первая выделенная полоса в центре Москвы заработает 1 сентября
Новая «выделенка» протянется от Лубянской площади до станции метро «Октябрьская»
Первая выделенная полоса в центре Москвы заработает 1 сентября Новая «выделенка» протянется от Лубянской площади до станции метро «Октябрьская»
На улицах в центре Москвы появятся выделенные полосы
Они появятся на Большой Якиманке, улице Серафимовича и
На улицах в центре Москвы появятся выделенные полосы Они появятся на Большой Якиманке, улице Серафимовича и
В Москве появится шесть новых выделенок
Новыми выделенными полосами для общественного транспорта оборудуют шесть городских магистралей
В Москве появится шесть новых выделенок Новыми выделенными полосами для общественного транспорта оборудуют шесть городских магистралей
Цифра дня: Как выделенные полосы повлияли на скорость общественного транспорта
«Мосгортранс» подсчитал, насколько быстрее стал курсировать общественный транспорт после введения выделенных полос.
Цифра дня: Как выделенные полосы повлияли на скорость общественного транспорта «Мосгортранс» подсчитал, насколько быстрее стал курсировать общественный транспорт после введения выделенных полос.
За месяц в Москве откроют 11 выделенных полос
Выделенные полосы для общественного транспорта, которые не успели открыть в сентябре, откроют в течение месяца: семь заработает 1 ноября, три — 15 ноября и ещё одна — 20 ноября.