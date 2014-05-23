24 июня объявили выходным днем Парад будем смотреть
Власти утвердили календарь праздников и выходных в 2020 году
На Новый год россияне будут отдыхать восемь дней
Власти утвердили календарь праздников и выходных в 2020 году На Новый год россияне будут отдыхать восемь дней
Сколько россиян останутся на майские праздники дома из-за отсутствия денег
Самые смелые граждане отправятся на дачу
Сколько россиян останутся на майские праздники дома из-за отсутствия денег Самые смелые граждане отправятся на дачу
Россияне получат три дополнительных выходных в мае
Правительство утвердило график праздничных дней на 2019 год
Россияне получат три дополнительных выходных в мае Правительство утвердило график праздничных дней на 2019 год
Роструд напомнил о переносе выходных из-за Дня России
За длинной рабочей неделей последуют три дня отдыха
Роструд напомнил о переносе выходных из-за Дня России За длинной рабочей неделей последуют три дня отдыха
Лучшие города для путешествий в выходные Лидеры списка — Москва и Санкт-Петербург
Опубликован график праздников и выходных на 2018 год
Рождественские выходные продлятся с 1 по 8 января
Опубликован график праздников и выходных на 2018 год Рождественские выходные продлятся с 1 по 8 января
Отменить новогодние каникулы Вместо каникул предлагается сделать нерабочим 31 декабря
Увеличить майские праздники за счет новогодних выходных С такой инициативой выступил Минтруд
Владимир Путин — о женщинах и выходных Президент объяснил, почему никогда не берет выходные
В Минтруде предложили даты новогодних и майских каникул на 2018 год
В министерстве хотят перенести на 9 марта и на 2 мая выходные с 6 по 7 января
В Минтруде предложили даты новогодних и майских каникул на 2018 год В министерстве хотят перенести на 9 марта и на 2 мая выходные с 6 по 7 января
Сделать День космонавтики выходным днем Эту инициативу предложила организация «Атеисты России»
Правительство утвердило график выходных на 2016 год
Он предусматривает 10-дневные новогодние каникулы и 4-дневные мартовские
Правительство утвердило график выходных на 2016 год Он предусматривает 10-дневные новогодние каникулы и 4-дневные мартовские
Фестиваль норвежского кино, авиашоу, зоосубботник и ещё 13 событий выходных Фестиваль балета, выставка «Малевич», открытие велосезона, «Библионочь», битва молодых учёных и другие важные события выходных — в нашей еженедельной подборке
Фестиваль норвежского кино, авиашоу, зоосубботник и ещё 13 событий выходных Фестиваль балета, выставка «Малевич», открытие велосезона, «Библионочь», битва молодых учёных и другие важные события выходных — в нашей еженедельной подборке
Сделать 31 декабря выходным
В Общественной палате считают, что этот день всё равно не отличается высокой рабочей эффективностью
Сделать 31 декабря выходным В Общественной палате считают, что этот день всё равно не отличается высокой рабочей эффективностью
Сколько праздничных выходных дней получат россияне в 2015 году
Минтруд представил проект постановления правительства о переносе выходных в следующем году