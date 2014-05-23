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«Вон из Москвы!»: 7 усадеб рядом с городом
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«Вон из Москвы!»: 7 усадеб рядом с городом Памятники архитектуры, которые вы, скорее всего, еще не видели
«Вон из Москвы!»: 7 усадеб рядом с городом
ПРОМО

«Вон из Москвы!»: 7 усадеб рядом с городом
Памятники архитектуры, которые вы, скорее всего, еще не видели

24 июня объявили выходным днем

Парад будем смотреть

24 июня объявили выходным днем
Парад будем смотреть

Власти утвердили календарь праздников и выходных в 2020 году

На Новый год россияне будут отдыхать восемь дней

Власти утвердили календарь праздников и выходных в 2020 году
На Новый год россияне будут отдыхать восемь дней

Сколько россиян останутся на майские праздники дома из-за отсутствия денег

Самые смелые граждане отправятся на дачу

Сколько россиян останутся на майские праздники дома из-за отсутствия денег
Самые смелые граждане отправятся на дачу

Россияне получат три дополнительных выходных в мае

Правительство утвердило график праздничных дней на 2019 год

Россияне получат три дополнительных выходных в мае
Правительство утвердило график праздничных дней на 2019 год

Роструд напомнил о переносе выходных из-за Дня России

За длинной рабочей неделей последуют три дня отдыха

Роструд напомнил о переносе выходных из-за Дня России
За длинной рабочей неделей последуют три дня отдыха

Лучшие города для путешествий в выходные

Лидеры списка — Москва и Санкт-Петербург

Лучшие города для путешествий в выходные
Лидеры списка — Москва и Санкт-Петербург

Опубликован график праздников и выходных на 2018 год

Рождественские выходные продлятся с 1 по 8 января

Опубликован график праздников и выходных на 2018 год
Рождественские выходные продлятся с 1 по 8 января

Отменить новогодние каникулы

Вместо каникул предлагается сделать нерабочим 31 декабря

Отменить новогодние каникулы
Вместо каникул предлагается сделать нерабочим 31 декабря

Увеличить майские праздники за счет новогодних выходных

С такой инициативой выступил Минтруд

Увеличить майские праздники за счет новогодних выходных
С такой инициативой выступил Минтруд

Владимир Путин — о женщинах и выходных

Президент объяснил, почему никогда не берет выходные

Владимир Путин — о женщинах и выходных
Президент объяснил, почему никогда не берет выходные

В Минтруде предложили даты новогодних и майских каникул на 2018 год

В министерстве хотят перенести на 9 марта и на 2 мая выходные с 6 по 7 января

В Минтруде предложили даты новогодних и майских каникул на 2018 год
В министерстве хотят перенести на 9 марта и на 2 мая выходные с 6 по 7 января

Успеть всё купить: Как не потеряться в торговом центре
Успеть всё купить: Как не потеряться в торговом центре Что купить и как развлечься
Успеть всё купить: Как не потеряться в торговом центре

Успеть всё купить: Как не потеряться в торговом центре
Что купить и как развлечься

Сделать День космонавтики выходным днем

Эту инициативу предложила организация «Атеисты России»

Сделать День космонавтики выходным днем
Эту инициативу предложила организация «Атеисты России»

Правительство утвердило график выходных на 2016 год

Он предусматривает 10-дневные новогодние каникулы и 4-дневные мартовские

Правительство утвердило график выходных на 2016 год
Он предусматривает 10-дневные новогодние каникулы и 4-дневные мартовские

Фестиваль норвежского кино, авиашоу, зоосубботник и ещё 13 событий выходных

Фестиваль норвежского кино, авиашоу, зоосубботник и ещё 13 событий выходных Фестиваль балета, выставка «Малевич», открытие велосезона, «Библионочь», битва молодых учёных и другие важные события выходных — в нашей еженедельной подборке

Фестиваль норвежского кино, авиашоу, зоосубботник и ещё 13 событий выходных

Фестиваль норвежского кино, авиашоу, зоосубботник и ещё 13 событий выходных
Фестиваль балета, выставка «Малевич», открытие велосезона, «Библионочь», битва молодых учёных и другие важные события выходных — в нашей еженедельной подборке

Сделать 31 декабря выходным

В Общественной палате считают, что этот день всё равно не отличается высокой рабочей эффективностью

Сделать 31 декабря выходным
В Общественной палате считают, что этот день всё равно не отличается высокой рабочей эффективностью

Сколько праздничных выходных дней получат россияне в 2015 году

Минтруд представил проект постановления правительства о переносе выходных в следующем году

Сколько праздничных выходных дней получат россияне в 2015 году
Минтруд представил проект постановления правительства о переносе выходных в следующем году

В 2015 году у россиян будет 26 праздничных выходных

Новогодние каникулы продлятся 11 дней

В 2015 году у россиян будет 26 праздничных выходных
Новогодние каникулы продлятся 11 дней

Продлить новогодние каникулы до 11 дней

Соответствующее предложение подготовило Министерство труда и социальной защиты России

Продлить новогодние каникулы до 11 дней
Соответствующее предложение подготовило Министерство труда и социальной защиты России

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