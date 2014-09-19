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150 тортов в месяц: Истории тех, кто в самоизоляции всерьез увлекся выпечкой
150 тортов в месяц: Истории тех, кто в самоизоляции всерьез увлекся выпечкой Медовик Кати Добряковой, колечки с творогом как в детстве и хачапури для друзей
150 тортов в месяц: Истории тех, кто в самоизоляции всерьез увлекся выпечкой

150 тортов в месяц: Истории тех, кто в самоизоляции всерьез увлекся выпечкой
Медовик Кати Добряковой, колечки с творогом как в детстве и хачапури для друзей

Как приготовить цветаевскую шарлотку, безе и вишневый тарт
Как приготовить цветаевскую шарлотку, безе и вишневый тарт Пора осваивать духовку
Как приготовить цветаевскую шарлотку, безе и вишневый тарт

Как приготовить цветаевскую шарлотку, безе и вишневый тарт
Пора осваивать духовку

«Злачное место»: Доставка хлеба из ресторанов «Северяне», Pinch и «Уголек»

Свежи бриоши, закваска и куличи

«Злачное место»: Доставка хлеба из ресторанов «Северяне», Pinch и «Уголек»
Свежи бриоши, закваска и куличи

«Аэроплан»: Минималистичная кофейня на Пятницкой

От создателей кондитерской Yumbaker

«Аэроплан»: Минималистичная кофейня на Пятницкой
От создателей кондитерской Yumbaker

«Вкусвилл» открыл собственную кофейню с выпечкой

Первый «ВкусКофе» появился в магазине на Большой Грузинской

«Вкусвилл» открыл собственную кофейню с выпечкой
Первый «ВкусКофе» появился в магазине на Большой Грузинской

Второй Remy Kitchen Bakery в «Депо»

В ресторане открытая кухня, скоро введут завтраки

Второй Remy Kitchen Bakery в «Депо»
В ресторане открытая кухня, скоро введут завтраки

Власти Москвы выставили на аукцион тележки для торговли в центре Москвы

Продавать здесь можно будет пирожки зимой и мороженое летом

Власти Москвы выставили на аукцион тележки для торговли в центре Москвы
Продавать здесь можно будет пирожки зимой и мороженое летом

Сезон яблок: 3 рецепта пирога
Сезон яблок: 3 рецепта пирога Для долгих зимних чаепитий
Сезон яблок: 3 рецепта пирога

Сезон яблок: 3 рецепта пирога
Для долгих зимних чаепитий

Без глютена и дрожжей: Какой хлеб вам нужен
Без глютена и дрожжей: Какой хлеб вам нужен Почему хлеб из муки низкого помола лучше и что не так с бездрожжевой выпечкой
Без глютена и дрожжей: Какой хлеб вам нужен

Без глютена и дрожжей: Какой хлеб вам нужен
Почему хлеб из муки низкого помола лучше и что не так с бездрожжевой выпечкой

Remy Kitchen Bakery на Малой Бронной
Remy Kitchen Bakery на Малой Бронной Новый ресторан от Глена Баллиса и Александра Оганезова
Remy Kitchen Bakery на Малой Бронной

Remy Kitchen Bakery на Малой Бронной
Новый ресторан от Глена Баллиса и Александра Оганезова

На улице Яхромской откроется пекарня участников проекта «Рожица»

К проекту присоединилась кондитерская «Сырный пирог»

На улице Яхромской откроется пекарня участников проекта «Рожица»
К проекту присоединилась кондитерская «Сырный пирог»

На «Соколе» открылась кофейня «Часовая»

В меню — выпечка, в первую очередь круассаны

На «Соколе» открылась кофейня «Часовая»
В меню — выпечка, в первую очередь круассаны

Пекарня «Поль Бейкери» открылась после ребрендинга

После 20:00 каждый день в кафе действует скидка 50 % на выпечку и хлеб

Пекарня «Поль Бейкери» открылась после ребрендинга
После 20:00 каждый день в кафе действует скидка 50 % на выпечку и хлеб

На месте «Мадам Буланже» открываются пекарня и винный бар

Над новыми заведеничми работает команда Primitivo и «Винного рынка»

На месте «Мадам Буланже» открываются пекарня и винный бар
Над новыми заведеничми работает команда Primitivo и «Винного рынка»

Magnolia Bakery открывает в Москве две новые пекарни

Новые пекарни сети появятся в «Меге Тёплый Стан» и «Меге Белая Дача»

Magnolia Bakery открывает в Москве две новые пекарни
Новые пекарни сети появятся в «Меге Тёплый Стан» и «Меге Белая Дача»

В России появится кондитерская онлайн-школа Bakerschool

Обучение начнётся с «Базового кондитерского курса» из 10 уроков

В России появится кондитерская онлайн-школа Bakerschool
Обучение начнётся с «Базового кондитерского курса» из 10 уроков

Magnolia Bakery запустила онлайн-магазин в России

Для заказа через интернет доступен весь ассортимент пекарни на Кузнецком Мосту

Magnolia Bakery запустила онлайн-магазин в России
Для заказа через интернет доступен весь ассортимент пекарни на Кузнецком Мосту

В библиотеке имени 1 Мая открылась семейная кофейня Granvillano Caffè

Кофе здесь можно купить навынос, выпить за барной стойкой или в самой библиотеке, читая книгу

В библиотеке имени 1 Мая открылась семейная кофейня Granvillano Caffè
Кофе здесь можно купить навынос, выпить за барной стойкой или в самой библиотеке, читая книгу

На «Красных воротах» открылась кондитерская лавка Kalabasa

В лавке готовят торты, капкейки, печенье, безе, мини-тарты и маршмеллоу

На «Красных воротах» открылась кондитерская лавка Kalabasa
В лавке готовят торты, капкейки, печенье, безе, мини-тарты и маршмеллоу

Торт в виде России

Необычный торт стал кульминацией закрытой вечеринки фотомодели Натальи Водяновой

Торт в виде России
Необычный торт стал кульминацией закрытой вечеринки фотомодели Натальи Водяновой

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