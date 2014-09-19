150 тортов в месяц: Истории тех, кто в самоизоляции всерьез увлекся выпечкой Медовик Кати Добряковой, колечки с творогом как в детстве и хачапури для друзей
«Злачное место»: Доставка хлеба из ресторанов «Северяне», Pinch и «Уголек»
Свежи бриоши, закваска и куличи
«Злачное место»: Доставка хлеба из ресторанов «Северяне», Pinch и «Уголек» Свежи бриоши, закваска и куличи
«Аэроплан»: Минималистичная кофейня на Пятницкой От создателей кондитерской Yumbaker
«Вкусвилл» открыл собственную кофейню с выпечкой
Первый «ВкусКофе» появился в магазине на Большой Грузинской
«Вкусвилл» открыл собственную кофейню с выпечкой Первый «ВкусКофе» появился в магазине на Большой Грузинской
Второй Remy Kitchen Bakery в «Депо» В ресторане открытая кухня, скоро введут завтраки
Власти Москвы выставили на аукцион тележки для торговли в центре Москвы
Продавать здесь можно будет пирожки зимой и мороженое летом
Власти Москвы выставили на аукцион тележки для торговли в центре Москвы Продавать здесь можно будет пирожки зимой и мороженое летом
Без глютена и дрожжей: Какой хлеб вам нужен Почему хлеб из муки низкого помола лучше и что не так с бездрожжевой выпечкой
На улице Яхромской откроется пекарня участников проекта «Рожица»
К проекту присоединилась кондитерская «Сырный пирог»
На улице Яхромской откроется пекарня участников проекта «Рожица» К проекту присоединилась кондитерская «Сырный пирог»
На «Соколе» открылась кофейня «Часовая» В меню — выпечка, в первую очередь круассаны
Пекарня «Поль Бейкери» открылась после ребрендинга
После 20:00 каждый день в кафе действует скидка 50 % на выпечку и хлеб
Пекарня «Поль Бейкери» открылась после ребрендинга После 20:00 каждый день в кафе действует скидка 50 % на выпечку и хлеб
На месте «Мадам Буланже» открываются пекарня и винный бар
Над новыми заведеничми работает команда Primitivo и «Винного рынка»
На месте «Мадам Буланже» открываются пекарня и винный бар Над новыми заведеничми работает команда Primitivo и «Винного рынка»
Magnolia Bakery открывает в Москве две новые пекарни
Новые пекарни сети появятся в «Меге Тёплый Стан» и «Меге Белая Дача»
Magnolia Bakery открывает в Москве две новые пекарни
Новые пекарни сети появятся в «Меге Тёплый Стан» и «Меге Белая Дача»
В России появится кондитерская онлайн-школа Bakerschool
Обучение начнётся с «Базового кондитерского курса» из 10 уроков
В России появится кондитерская онлайн-школа Bakerschool
Обучение начнётся с «Базового кондитерского курса» из 10 уроков
Magnolia Bakery запустила онлайн-магазин в России
Для заказа через интернет доступен весь ассортимент пекарни на Кузнецком Мосту
Magnolia Bakery запустила онлайн-магазин в России Для заказа через интернет доступен весь ассортимент пекарни на Кузнецком Мосту
В библиотеке имени 1 Мая открылась семейная кофейня Granvillano Caffè
Кофе здесь можно купить навынос, выпить за барной стойкой или в самой библиотеке, читая книгу
В библиотеке имени 1 Мая открылась семейная кофейня Granvillano Caffè Кофе здесь можно купить навынос, выпить за барной стойкой или в самой библиотеке, читая книгу
На «Красных воротах» открылась кондитерская лавка Kalabasa
В лавке готовят торты, капкейки, печенье, безе, мини-тарты и маршмеллоу