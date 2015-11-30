Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян
Впервые за 24 года сменился пивной лидер
Джин вместо водки и мини-бутылки: Как изменились алкогольные пристрастия россиян Впервые за 24 года сменился пивной лидер
Штрафовать родителей за покупку подростками спиртного
С таким предложением выступила Ассоциация компаний розничной торговли
Штрафовать родителей за покупку подростками спиртного С таким предложением выступила Ассоциация компаний розничной торговли
Бесплатные коктейли в барах Москвы
Подписчики приложения получают бесплатный коктейль каждый вечер в разных барах Москвы
Бесплатные коктейли в барах Москвы Подписчики приложения получают бесплатный коктейль каждый вечер в разных барах Москвы
Владельцы кафе «Зелёная собака» открывают Straf Bar
За напитки в баре отвечает Михаил Слипченко, который ранее работал барменом в Prado-cafe и «Барвиха Luxury Village»
Владельцы кафе «Зелёная собака» открывают Straf Bar За напитки в баре отвечает Михаил Слипченко, который ранее работал барменом в Prado-cafe и «Барвиха Luxury Village»
На Комсомольском проспекте появятся «пивные сады»
«Пивные сады» представляют собой летнее кафе, рассчитанное на 100 посадочных мест
На Комсомольском проспекте появятся «пивные сады» «Пивные сады» представляют собой летнее кафе, рассчитанное на 100 посадочных мест
На Петровке открылся бар Mondriaan Bar
За коктейльную карту отвечает Михаил Молотов, известный по работе в заведениях Noor, Mendeleev и GQ
На Петровке открылся бар Mondriaan Bar За коктейльную карту отвечает Михаил Молотов, известный по работе в заведениях Noor, Mendeleev и GQ
На месте Good Enough откроется временный бар Heineken Bar
За напитки отвечает команда ресторана Pinch, а меню разработал шеф-повар ресторана «Северяне»
На месте Good Enough откроется временный бар Heineken Bar За напитки отвечает команда ресторана Pinch, а меню разработал шеф-повар ресторана «Северяне»
Владельцы «Укулелешной» открывают бар «Балалаечная»
Одну из стен заведения завесили балалайками
Владельцы «Укулелешной» открывают бар «Балалаечная» Одну из стен заведения завесили балалайками
На Тверской-Ямской открылся винный бар «13°» Кроме вина в баре есть полноценная кухня
На Покровке открылся винный бар Brix
Вино в баре в основном представлено с небольших винных хозяйств Франции, Италии и Испании
На Покровке открылся винный бар Brix Вино в баре в основном представлено с небольших винных хозяйств Франции, Италии и Испании
Владельцы Rolling Stone Bar и Mendeleev открыли бар Motel
Интерьер заведения выдержан в эстетике американского мотеля 60-х годов
Владельцы Rolling Stone Bar и Mendeleev открыли бар Motel Интерьер заведения выдержан в эстетике американского мотеля 60-х годов
В Vino Cafe Club Veritas открылась ледяная веранда
На веранде разместились столы изо льда и стулья, а также ледяная барная стойка
В Vino Cafe Club Veritas открылась ледяная веранда На веранде разместились столы изо льда и стулья, а также ледяная барная стойка
Открылся второй паб Staropramen Pub&Grill
В пабе можно посмотреть спортивные онлайн-трансляции на большом экране и поиграть в настольный футбол
Открылся второй паб Staropramen Pub&Grill В пабе можно посмотреть спортивные онлайн-трансляции на большом экране и поиграть в настольный футбол
На «Водном стадионе» открылся крафтовый бар Beertep Craft Pub
Бар открыл владелец пивной лавки O’Danil store Даниил Родионов
На «Водном стадионе» открылся крафтовый бар Beertep Craft Pub Бар открыл владелец пивной лавки O’Danil store Даниил Родионов
Команда клуба «Мастерская» открывает одноимённый бар
По словам владельцев, аудитория бара — это люди, которые ходили в театр, клуб и кафе «Мастерская» и клуб Artefaq
Команда клуба «Мастерская» открывает одноимённый бар По словам владельцев, аудитория бара — это люди, которые ходили в театр, клуб и кафе «Мастерская» и клуб Artefaq
В «Метрополе» открылся временный шампань-бар R Champagne Bar
В баре представлены шампанские вина от бренда Ruinart, а также закуски от бренд-шефа ресторана Savva Андрея Шмакова
В «Метрополе» открылся временный шампань-бар R Champagne Bar В баре представлены шампанские вина от бренда Ruinart, а также закуски от бренд-шефа ресторана Savva Андрея Шмакова
Команда бара «Варка» открыла Вad.Вro.Вar
Шеф-барменом в Вad.Вro.Вar работает Кирилл Брусин, который раньше отвечал за напитки в Fcking Craft Pub и «Хлеб и вино»
Команда бара «Варка» открыла Вad.Вro.Вar Шеф-барменом в Вad.Вro.Вar работает Кирилл Брусин, который раньше отвечал за напитки в Fcking Craft Pub и «Хлеб и вино»
В «Фаренгейт» приезжает британский бармен Пол Тваро
В «Фаренгейте» Тваро представит коктейль-сет «Прогулка по лесу», состоящий из семи коктейлей
В «Фаренгейт» приезжает британский бармен Пол Тваро В «Фаренгейте» Тваро представит коктейль-сет «Прогулка по лесу», состоящий из семи коктейлей
Основатели Velka Morava и «Одна Тонна» открыли паб «Эрик Рыжий»
В ассортименте нового паба на Арбате — 54 сорта разливного и более 300 бутылочного крафтового пива и сидра
Основатели Velka Morava и «Одна Тонна» открыли паб «Эрик Рыжий»
В ассортименте нового паба на Арбате — 54 сорта разливного и более 300 бутылочного крафтового пива и сидра
Экс-повар Shop & Bar Denis Simachev возглавил кухню бара «Луч»
Меню бара полностью изменилось, а с 1 декабря в «Луче» начнёт действовать обновлённая барная карта