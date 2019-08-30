Можно ли отчислить из вуза за лайк? И что делать студенту, если это произошло
Как пандемия повлияла на обучение в вузах
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Лучшие вузы России по версии Forbes Первое место в этом году заняла «Вышка»
Лучшие университеты России по версии QS World University Rankings
МГУ показал лучший результат за последние 9 лет
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Сколько выпускников вузов мечтают строить карьеру за рубежом
И кем хотят стать нынешние студенты
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Universal University откроет Школу современного искусства и программу в фуд-индустрии (обновлено)
Интенсивы стартуют летом, а офлайн-обучение осенью
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Студентов «Синергии» заставляют снимать видео о значимости поправок в Конституцию
Бюджетникам угрожали штрафными санкциями
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«Шанинке» вернули государственную аккредитацию Теперь студенты получат дипломы гособразца
Лучшие российские вузы и их конкуренты в развивающихся странах МГУ единственный в топ-5
В московских вузах введут программы обучения бизнесу для всех студентов
Эксперимент может начаться уже в этом году
В московских вузах введут программы обучения бизнесу для всех студентов Эксперимент может начаться уже в этом году
Лучшие вузы России, по мнению самих граждан Лидеры все те же
В Moscow Music School появится британский бакалавриат по современной музыке
Выпускники получат степень бакалавра University of Hertfordshire с ученой степенью Bachelor of Science
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На образовательной выставке в Москве расскажут, как учиться за рубежом бесплатно
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В какие вузы сложнее всего поступить
Проходные баллы за год повысились как на бюджетных, так и на платных местах
В какие вузы сложнее всего поступить Проходные баллы за год повысились как на бюджетных, так и на платных местах
Университеты смогут использовать лекции Coursera в своих программах
По специальной лицензии вузы получат более 3,6 тысячи курсов проекта
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В мировой топ трудоустройства выпускников вошли 13 вузов из России
В этом году в список попали РУДН и Томский университет
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В рейтинг лучших университетов мира по версии THE вошли 39 вузов из России
Лучшие показатели у МГУ
В рейтинг лучших университетов мира по версии THE вошли 39 вузов из России Лучшие показатели у МГУ
Россиянам разрешили на два года оставаться в Великобритании после окончания учебы
Раньше срок составлял только четыре месяца
Россиянам разрешили на два года оставаться в Великобритании после окончания учебы Раньше срок составлял только четыре месяца
«Истфак совсем обнищал»: Ученый РАН рассказал, что МГУ предложил сотрудникам работать бесплатно
А студентам отменили все онлайн-курсы, которые можно было зачесть в диплом
«Истфак совсем обнищал»: Ученый РАН рассказал, что МГУ предложил сотрудникам работать бесплатно А студентам отменили все онлайн-курсы, которые можно было зачесть в диплом
В «Яме» запланировали дискуссию в поддержку студентов-политзаключенных. МВД решило закрыть амфитеатр
Изначально организаторы планировали провести на Хохловской площади митинг, но его не согласовали