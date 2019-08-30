17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Можно ли отчислить из вуза за лайк?

И что делать студенту, если это произошло

Можно ли отчислить из вуза за лайк?
И что делать студенту, если это произошло

Как пандемия повлияла на обучение в вузах

Преподаватели не смогли адаптироваться к дистанционному обучению, а студенты потеряли возможность практики

Как пандемия повлияла на обучение в вузах
Преподаватели не смогли адаптироваться к дистанционному обучению, а студенты потеряли возможность практики

Лучшие вузы России по версии Forbes

Первое место в этом году заняла «Вышка»

Лучшие вузы России по версии Forbes
Первое место в этом году заняла «Вышка»

Лучшие университеты России по версии QS World University Rankings

МГУ показал лучший результат за последние 9 лет

Лучшие университеты России по версии QS World University Rankings
МГУ показал лучший результат за последние 9 лет

Сколько выпускников вузов мечтают строить карьеру за рубежом

И кем хотят стать нынешние студенты

Сколько выпускников вузов мечтают строить карьеру за рубежом
И кем хотят стать нынешние студенты

Universal University откроет Школу современного искусства и программу в фуд-индустрии (обновлено)

Интенсивы стартуют летом, а офлайн-обучение осенью

Universal University откроет Школу современного искусства и программу в фуд-индустрии (обновлено)
Интенсивы стартуют летом, а офлайн-обучение осенью

Студентов «Синергии» заставляют снимать видео о значимости поправок в Конституцию

Бюджетникам угрожали штрафными санкциями

Студентов «Синергии» заставляют снимать видео о значимости поправок в Конституцию
Бюджетникам угрожали штрафными санкциями

«Шанинке» вернули государственную аккредитацию

Теперь студенты получат дипломы гособразца

«Шанинке» вернули государственную аккредитацию
Теперь студенты получат дипломы гособразца

Лучшие российские вузы и их конкуренты в развивающихся странах

МГУ единственный в топ-5

Лучшие российские вузы и их конкуренты в развивающихся странах
МГУ единственный в топ-5

В московских вузах введут программы обучения бизнесу для всех студентов

Эксперимент может начаться уже в этом году

В московских вузах введут программы обучения бизнесу для всех студентов
Эксперимент может начаться уже в этом году

Лучшие вузы России, по мнению самих граждан

Лидеры все те же

Лучшие вузы России, по мнению самих граждан
Лидеры все те же

В Moscow Music School появится британский бакалавриат по современной музыке

Выпускники получат степень бакалавра University of Hertfordshire с ученой степенью Bachelor of Science

В Moscow Music School появится британский бакалавриат по современной музыке
Выпускники получат степень бакалавра University of Hertfordshire с ученой степенью Bachelor of Science

На образовательной выставке в Москве расскажут, как учиться за рубежом бесплатно

О поступлении в российские вузы расскажут тоже

На образовательной выставке в Москве расскажут, как учиться за рубежом бесплатно
О поступлении в российские вузы расскажут тоже

В какие вузы сложнее всего поступить

Проходные баллы за год повысились как на бюджетных, так и на платных местах

В какие вузы сложнее всего поступить
Проходные баллы за год повысились как на бюджетных, так и на платных местах

Университеты смогут использовать лекции Coursera в своих программах

По специальной лицензии вузы получат более 3,6 тысячи курсов проекта

Университеты смогут использовать лекции Coursera в своих программах
По специальной лицензии вузы получат более 3,6 тысячи курсов проекта

В мировой топ трудоустройства выпускников вошли 13 вузов из России

В этом году в список попали РУДН и Томский университет

В мировой топ трудоустройства выпускников вошли 13 вузов из России
В этом году в список попали РУДН и Томский университет

В рейтинг лучших университетов мира по версии THE вошли 39 вузов из России

Лучшие показатели у МГУ

В рейтинг лучших университетов мира по версии THE вошли 39 вузов из России
Лучшие показатели у МГУ

Россиянам разрешили на два года оставаться в Великобритании после окончания учебы

Раньше срок составлял только четыре месяца

Россиянам разрешили на два года оставаться в Великобритании после окончания учебы
Раньше срок составлял только четыре месяца

«Истфак совсем обнищал»: Ученый РАН рассказал, что МГУ предложил сотрудникам работать бесплатно

А студентам отменили все онлайн-курсы, которые можно было зачесть в диплом

«Истфак совсем обнищал»: Ученый РАН рассказал, что МГУ предложил сотрудникам работать бесплатно
А студентам отменили все онлайн-курсы, которые можно было зачесть в диплом

В «Яме» запланировали дискуссию в поддержку студентов-политзаключенных. МВД решило закрыть амфитеатр

Изначально организаторы планировали провести на Хохловской площади митинг, но его не согласовали

В «Яме» запланировали дискуссию в поддержку студентов-политзаключенных. МВД решило закрыть амфитеатр
Изначально организаторы планировали провести на Хохловской площади митинг, но его не согласовали

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ