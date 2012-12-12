В Москве восстановили вывеску «Стрелецкая пекарня» 1920-х годов
Ее обнаружили во время ремонта здания и отреставрировали
В Москве восстановили вывеску «Стрелецкая пекарня» 1920-х годов Ее обнаружили во время ремонта здания и отреставрировали
Указатели-наклейки на МЦК заменят антивандальные лайтбоксы
Наклейки не подходили для использования под открытым небом
Указатели-наклейки на МЦК заменят антивандальные лайтбоксы Наклейки не подходили для использования под открытым небом
ЛГБТ-активисты запустили кампанию против гомофобных табличек Германа Стерлигова
Организаторами акции стали ЛГБТ-группы из Петербурга и Москвы
ЛГБТ-активисты запустили кампанию против гомофобных табличек Германа Стерлигова Организаторами акции стали ЛГБТ-группы из Петербурга и Москвы
Для московских предпринимателей упростят процедуру согласования дизайна вывесок
Теперь для каждого случая можно выбрать список документов и уточнить категорию заявителя
Для московских предпринимателей упростят процедуру согласования дизайна вывесок Теперь для каждого случая можно выбрать список документов и уточнить категорию заявителя
Закошмарили: Как город ополчился на небольшую хумусную The Village записал историю московской закусочной Hummus Sapiens, которую демонтаж вывески почти довёл до закрытия
Как вернуть городу старинные вывески The Village поговорил с Натальей Тарнавской, которая занимается реставрацией исторических деталей Москвы
Собянин на год отложил введение новых правил размещения вывесок за пределами ТТК
Внедрение новых правил размещения вывесок перенесли в связи с обращением предпринимателей и общественных организаций
Собянин на год отложил введение новых правил размещения вывесок за пределами ТТК Внедрение новых правил размещения вывесок перенесли в связи с обращением предпринимателей и общественных организаций
Новая вывеска ресторана «Жан-Жак»
Фотография сделана в ресторане «Жан-Жак» на Никитском бульваре
Новая вывеска ресторана «Жан-Жак» Фотография сделана в ресторане «Жан-Жак» на Никитском бульваре
Для 153 улиц Москвы разработают художественную концепцию вывесок
Московские власти определились со списком улиц, для которых разработают художественную концепцию рекламных вывесок.
Для 153 улиц Москвы разработают художественную концепцию вывесок Московские власти определились со списком улиц, для которых разработают художественную концепцию рекламных вывесок.
В Москве вступили в силу новые правила размещения вывесок
В Москве утвердили правила размещения и содержания информационных конструкций.
В Москве вступили в силу новые правила размещения вывесок В Москве утвердили правила размещения и содержания информационных конструкций.
Московские вывески приведут к единому стандарту к 2016 году
Новые правила размещения вывесок будут внедрять постепенно: внутри Садового кольца — до 1 мая 2014 года, от Садового до ТТК — до 1 января 2015 года и от ТТК до МКАД — до 1 июля 2016 года.
Московские вывески приведут к единому стандарту к 2016 году Новые правила размещения вывесок будут внедрять постепенно: внутри Садового кольца — до 1 мая 2014 года, от Садового до ТТК — до 1 января 2015 года и от ТТК до МКАД — до 1 июля 2016 года.
Новые правила размещения вывесок распространят на всю Москву
Эксперимент с новыми правилами размещения вывесок признали успешным.
Новые правила размещения вывесок распространят на всю Москву Эксперимент с новыми правилами размещения вывесок признали успешным.
Личный опыт: Как студенты-филологи придумали орфографическую полицию Группа студентов-филологов создала тайную орфографическую полицию, которая борется с нарушениями правил пунктуации и орфографии на городских вывесках, рекламных баннерах, памятниках и в объявлениях.
На Покровке восстанавливают историческую вывеску булочной
Инициативная группа горожан решила восстановить историческую вывеску булочной на Покровке.
На Покровке восстанавливают историческую вывеску булочной Инициативная группа горожан решила восстановить историческую вывеску булочной на Покровке.
Уличные вывески приведут к единому стилю
До 1 сентября 2013 года вывески и рекламные щиты в центре города унифицируют согласно новым правилам.