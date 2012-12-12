Московские вывески приведут к единому стандарту к 2016 году

Новые правила размещения вывесок будут внедрять постепенно: внутри Садового кольца — до 1 мая 2014 года, от Садового до ТТК — до 1 января 2015 года и от ТТК до МКАД — до 1 июля 2016 года.