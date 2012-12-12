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Новости

В Москве восстановили вывеску «Стрелецкая пекарня» 1920-х годов

Ее обнаружили во время ремонта здания и отреставрировали

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Новости

В Москве восстановили вывеску «Стрелецкая пекарня» 1920-х годов Ее обнаружили во время ремонта здания и отреставрировали

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Табло курса валют Уже запрещены в России, но вы наверняка их еще видите

Новости

Указатели-наклейки на МЦК заменят антивандальные лайтбоксы

Наклейки не подходили для использования под открытым небом

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Новости

Указатели-наклейки на МЦК заменят антивандальные лайтбоксы Наклейки не подходили для использования под открытым небом

Новости

ЛГБТ-активисты запустили кампанию против гомофобных табличек Германа Стерлигова

Организаторами акции стали ЛГБТ-группы из Петербурга и Москвы

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Новости

ЛГБТ-активисты запустили кампанию против гомофобных табличек Германа Стерлигова Организаторами акции стали ЛГБТ-группы из Петербурга и Москвы

Город

Для московских предпринимателей упростят процедуру согласования дизайна вывесок

Теперь для каждого случая можно выбрать список документов и уточнить категорию заявителя

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Город

Для московских предпринимателей упростят процедуру согласования дизайна вывесок Теперь для каждого случая можно выбрать список документов и уточнить категорию заявителя

Закошмарили: Как город ополчился на небольшую хумусную
Личный опыт
Закошмарили: Как город ополчился на небольшую хумуснуюThe Village записал историю московской закусочной Hummus Sapiens, которую демонтаж вывески почти довёл до закрытия
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Закошмарили: Как город ополчился на небольшую хумусную
Личный опыт

Закошмарили: Как город ополчился на небольшую хумусную The Village записал историю московской закусочной Hummus Sapiens, которую демонтаж вывески почти довёл до закрытия

Как вернуть городу старинные вывески
Личный опыт
Как вернуть городу старинные вывескиThe Village поговорил с Натальей Тарнавской, которая занимается реставрацией исторических деталей Москвы
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Как вернуть городу старинные вывески
Личный опыт

Как вернуть городу старинные вывески The Village поговорил с Натальей Тарнавской, которая занимается реставрацией исторических деталей Москвы

Транспорт

Собянин на год отложил введение новых правил размещения вывесок за пределами ТТК

Внедрение новых правил размещения вывесок перенесли в связи с обращением предпринимателей и общественных организаций

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Транспорт

Собянин на год отложил введение новых правил размещения вывесок за пределами ТТК Внедрение новых правил размещения вывесок перенесли в связи с обращением предпринимателей и общественных организаций

Новое в Москве

Новая вывеска ресторана «Жан-Жак»

Фотография сделана в ресторане «Жан-Жак» на Никитском бульваре

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Новое в Москве

Новая вывеска ресторана «Жан-Жак» Фотография сделана в ресторане «Жан-Жак» на Никитском бульваре

Город

Для 153 улиц Москвы разработают художественную концепцию вывесок

Московские власти определились со списком улиц, для которых разработают художественную концепцию рекламных вывесок.

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Город

Для 153 улиц Москвы разработают художественную концепцию вывесок Московские власти определились со списком улиц, для которых разработают художественную концепцию рекламных вывесок.

Город

В Москве вступили в силу новые правила размещения вывесок

В Москве утвердили правила размещения и содержания информационных конструкций.

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Город

В Москве вступили в силу новые правила размещения вывесок В Москве утвердили правила размещения и содержания информационных конструкций.

Инфраструктура

Московские вывески приведут к единому стандарту к 2016 году

Новые правила размещения вывесок будут внедрять постепенно: внутри Садового кольца — до 1 мая 2014 года, от Садового до ТТК — до 1 января 2015 года и от ТТК до МКАД — до 1 июля 2016 года.

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Инфраструктура

Московские вывески приведут к единому стандарту к 2016 году Новые правила размещения вывесок будут внедрять постепенно: внутри Садового кольца — до 1 мая 2014 года, от Садового до ТТК — до 1 января 2015 года и от ТТК до МКАД — до 1 июля 2016 года.

Инфраструктура

Новые правила размещения вывесок распространят на всю Москву

Эксперимент с новыми правилами размещения вывесок признали успешным.

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Инфраструктура

Новые правила размещения вывесок распространят на всю Москву Эксперимент с новыми правилами размещения вывесок признали успешным.

Личный опыт: Как студенты-филологи придумали орфографическую полицию
Личный опыт
Личный опыт: Как студенты-филологи придумали орфографическую полициюГруппа студентов-филологов создала тайную орфографическую полицию, которая борется с нарушениями правил пунктуации и орфографии на городских вывесках, рекламных баннерах, памятниках и в объявлениях.
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Личный опыт: Как студенты-филологи придумали орфографическую полицию
Личный опыт

Личный опыт: Как студенты-филологи придумали орфографическую полицию Группа студентов-филологов создала тайную орфографическую полицию, которая борется с нарушениями правил пунктуации и орфографии на городских вывесках, рекламных баннерах, памятниках и в объявлениях.

Город

На Покровке восстанавливают историческую вывеску булочной

Инициативная группа горожан решила восстановить историческую вывеску булочной на Покровке.

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Город

На Покровке восстанавливают историческую вывеску булочной Инициативная группа горожан решила восстановить историческую вывеску булочной на Покровке.

Город

Уличные вывески приведут к единому стилю

До 1 сентября 2013 года вывески и рекламные щиты в центре города унифицируют согласно новым правилам.

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Город

Уличные вывески приведут к единому стилю До 1 сентября 2013 года вывески и рекламные щиты в центре города унифицируют согласно новым правилам.

Город

Вывески в центре города обретут единый стиль

Вывески на фасадах домов в центре города будут соответствовать единому стилю улиц.

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Город

Вывески в центре города обретут единый стиль Вывески на фасадах домов в центре города будут соответствовать единому стилю улиц.