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«Сфера экологии» запустила экотакси. У жителей заберут одежду, полезные и опасные отходы

Услуга обойдется в тысячу рублей

«Сфера экологии» запустила экотакси. У жителей заберут одежду, полезные и опасные отходы
Услуга обойдется в тысячу рублей

Москвичам заплатят 5 тысяч рублей за сообщения о неправильном вывозе мусора

Оператор пытается отладить процесс погрузки, с чем не справляются сами сотрудники

Москвичам заплатят 5 тысяч рублей за сообщения о неправильном вывозе мусора
Оператор пытается отладить процесс погрузки, с чем не справляются сами сотрудники

Возле Павелецкого вокзала построят площадку для вывоза мусора

Ближайший жилой дом находится на расстоянии 320 метров от будущего кластера

Возле Павелецкого вокзала построят площадку для вывоза мусора
Ближайший жилой дом находится на расстоянии 320 метров от будущего кластера

Игорь Чайка покупает одного из крупнейших подрядчиков по вывозу мусора

Сын генпрокурора приобретает 100 % компании «Хартия»

Игорь Чайка покупает одного из крупнейших подрядчиков по вывозу мусора
Сын генпрокурора приобретает 100 % компании «Хартия»