«Сфера экологии» запустила экотакси. У жителей заберут одежду, полезные и опасные отходы
Услуга обойдется в тысячу рублей
«Сфера экологии» запустила экотакси. У жителей заберут одежду, полезные и опасные отходы Услуга обойдется в тысячу рублей
Москвичам заплатят 5 тысяч рублей за сообщения о неправильном вывозе мусора
Оператор пытается отладить процесс погрузки, с чем не справляются сами сотрудники
Москвичам заплатят 5 тысяч рублей за сообщения о неправильном вывозе мусора Оператор пытается отладить процесс погрузки, с чем не справляются сами сотрудники
Возле Павелецкого вокзала построят площадку для вывоза мусора
Ближайший жилой дом находится на расстоянии 320 метров от будущего кластера