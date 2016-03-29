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Новости

Каким будет отреставрированный Дворец молодежи со смотровой площадкой и крытой галереей

Работы планируют закончить к 2022 году

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Новости

Каким будет отреставрированный Дворец молодежи со смотровой площадкой и крытой галереей Работы планируют закончить к 2022 году

Новости

Каким будет отреставрированный дворец молодежи с золотым шаром

Здание планируют превратить в главное общественное пространство Хамовников

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Новости

Каким будет отреставрированный дворец молодежи с золотым шаром Здание планируют превратить в главное общественное пространство Хамовников

Город

Стали известны подробности проектов развития ВДНХ

В планах — построить на территории комплекса гостиницу и новые павильоны

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Город

Стали известны подробности проектов развития ВДНХ В планах — построить на территории комплекса гостиницу и новые павильоны