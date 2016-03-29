Новости
Каким будет отреставрированный Дворец молодежи со смотровой площадкой и крытой галереей
Работы планируют закончить к 2022 году
Новости
Каким будет отреставрированный Дворец молодежи со смотровой площадкой и крытой галереей Работы планируют закончить к 2022 году
Новости
Каким будет отреставрированный дворец молодежи с золотым шаром
Здание планируют превратить в главное общественное пространство Хамовников
Новости
Каким будет отреставрированный дворец молодежи с золотым шаром Здание планируют превратить в главное общественное пространство Хамовников
Город
Стали известны подробности проектов развития ВДНХ
В планах — построить на территории комплекса гостиницу и новые павильоны
Город