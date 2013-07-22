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Новости

88% потенциальных нарушителей антипиратского закона пользуются иностранным хостингом

Соответствующий рейтинг составила компания Web Kontrol, которая сотрудничает с крупнейшими правообладателями и занимается поиском нелегального контента на коммерческой основе

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Новости

88% потенциальных нарушителей антипиратского закона пользуются иностранным хостингом Соответствующий рейтинг составила компания Web Kontrol, которая сотрудничает с крупнейшими правообладателями и занимается поиском нелегального контента на коммерческой основе

Новости

Правообладатели смогут самостоятельно замещать нелегальное видео во «ВКонтакте»

До этого возможность удалять видео была только у компании Web Kontrol, которая теперь претендует на место единого сервиса по мониторингу интернета на предмет наличия нелегального контента

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Новости

Правообладатели смогут самостоятельно замещать нелегальное видео во «ВКонтакте» До этого возможность удалять видео была только у компании Web Kontrol, которая теперь претендует на место единого сервиса по мониторингу интернета на предмет наличия нелегального контента