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88% потенциальных нарушителей антипиратского закона пользуются иностранным хостингом
Соответствующий рейтинг составила компания Web Kontrol, которая сотрудничает с крупнейшими правообладателями и занимается поиском нелегального контента на коммерческой основе
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88% потенциальных нарушителей антипиратского закона пользуются иностранным хостингом Соответствующий рейтинг составила компания Web Kontrol, которая сотрудничает с крупнейшими правообладателями и занимается поиском нелегального контента на коммерческой основе
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Правообладатели смогут самостоятельно замещать нелегальное видео во «ВКонтакте»
До этого возможность удалять видео была только у компании Web Kontrol, которая теперь претендует на место единого сервиса по мониторингу интернета на предмет наличия нелегального контента
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