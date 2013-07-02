вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Иностранным электронным кошелькам могут запретить переводить деньги россиян

Компании должны регистрироваться в реестре ЦБ

0
Новости

Иностранным электронным кошелькам могут запретить переводить деньги россиян Компании должны регистрироваться в реестре ЦБ

«Я обхожу интернет-блокировки в Китае»
Личный опыт
«Я обхожу интернет-блокировки в Китае»VPN для доступа в Instagram, медленный «Яндекс» и WeChat как замена всем сервисам
7
«Я обхожу интернет-блокировки в Китае»
Личный опыт

«Я обхожу интернет-блокировки в Китае» VPN для доступа в Instagram, медленный «Яндекс» и WeChat как замена всем сервисам

Новости

Пикап от Tesla, пивные датчики и многомиллиардные затраты на безделье

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Пикап от Tesla, пивные датчики и многомиллиардные затраты на безделье Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Финансовые проблемы SoundCloud, извинения Walmart и взлом компьютеров через ДНК

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

1
Новости

Финансовые проблемы SoundCloud, извинения Walmart и взлом компьютеров через ДНК Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Одна кнопка для всего: Как работает новое приложение Veon от «Билайна»
Менеджмент
Одна кнопка для всего: Как работает новое приложение Veon от «Билайна» Узнали, как оператор пытается заработать на информации о пользователях
2
Одна кнопка для всего: Как работает новое приложение Veon от «Билайна»
Менеджмент

Одна кнопка для всего: Как работает новое приложение Veon от «Билайна» Узнали, как оператор пытается заработать на информации о пользователях

Новости

Роскомнадзор исключил из реестра запрещенных сайтов мессенджер WeChat

Помимо WeChat, рассекретить переписку пользователей согласились Vimeo LLC и Opera Software AS

0
Новости

Роскомнадзор исключил из реестра запрещенных сайтов мессенджер WeChat Помимо WeChat, рассекретить переписку пользователей согласились Vimeo LLC и Opera Software AS

Ситуация

Роскомнадзор заблокировал сайт самого популярного китайского мессенджера WeChat

Доступ к самому сервису также ограничен

2
Ситуация

Роскомнадзор заблокировал сайт самого популярного китайского мессенджера WeChat Доступ к самому сервису также ограничен

Новости

Аналог Siri от Nokia, продажа Yahoo! и настольные VR-игры

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

1
Новости

Аналог Siri от Nokia, продажа Yahoo! и настольные VR-игры Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Самые защищенные мессенджеры

Пальму первенства получили сервисы социальной сети Facebook

2
Новости

Самые защищенные мессенджеры Пальму первенства получили сервисы социальной сети Facebook

Новости

Продвижение «Яндекса», дроны для WeChat и кроссовки за 104 тысячи долларов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Продвижение «Яндекса», дроны для WeChat и кроссовки за 104 тысячи долларов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Слияние Heinz и Kraft Foods, инвестиции Абрамовича и новый сервис Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Слияние Heinz и Kraft Foods, инвестиции Абрамовича и новый сервис Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Криминальный роман: Как преступники используют массовые интернет-сервисы
Будущее
Криминальный роман: Как преступники используют массовые интернет-сервисы5 историй нарушителей порядка, которые вели в Сети интересную жизнь.
0
Криминальный роман: Как преступники используют массовые интернет-сервисы
Будущее

Криминальный роман: Как преступники используют массовые интернет-сервисы 5 историй нарушителей порядка, которые вели в Сети интересную жизнь.

Через Запад на Восток: Как мобильные мессенджеры поделили мир
Облако знаний
Через Запад на Восток: Как мобильные мессенджеры поделили мирДва тренда мира мобильного общения, которые довершат коммуникационную революцию в ближайшее время.
1
Через Запад на Восток: Как мобильные мессенджеры поделили мир
Облако знаний

Через Запад на Восток: Как мобильные мессенджеры поделили мир Два тренда мира мобильного общения, которые довершат коммуникационную революцию в ближайшее время.

Новости

Цифра дня: 10 млн сообщений в минуту отправляли пользователи WeChat в канун китайского Нового года

Это в два раза больше, чем год назад

0
Новости

Цифра дня: 10 млн сообщений в минуту отправляли пользователи WeChat в канун китайского Нового года Это в два раза больше, чем год назад

Круче, чем Facebook: 5 идей для стартаперов
Будущее
Круче, чем Facebook: 5 идей для стартаперовИнвестор Виталий Полехин анализирует, какие бизнес-проекты будут популярны в 2014 году.
3
Круче, чем Facebook: 5 идей для стартаперов
Будущее

Круче, чем Facebook: 5 идей для стартаперов Инвестор Виталий Полехин анализирует, какие бизнес-проекты будут популярны в 2014 году.

Новости

Instagram оказался наиболее успешным в привлечении лояльных пользователей

За второе полугодие 2013 года его активная аудитория выросла на 23%

0
Новости

Instagram оказался наиболее успешным в привлечении лояльных пользователей За второе полугодие 2013 года его активная аудитория выросла на 23%

Новости

2014 год ознаменуется триумфом китайских интернет-гигантов

WeChat попробует не только сместить WhatsApp и Facebook, но и изменит устоявшиеся механизмы работы других компаний

0
Новости

2014 год ознаменуется триумфом китайских интернет-гигантов WeChat попробует не только сместить WhatsApp и Facebook, но и изменит устоявшиеся механизмы работы других компаний

Новости

За три месяца количество установок игр в мессенджере WeChat перевалило за 570 млн

При этом их ассортимент ограничивается всего лишь пятью приложениями

0
Новости

За три месяца количество установок игр в мессенджере WeChat перевалило за 570 млн При этом их ассортимент ограничивается всего лишь пятью приложениями

Новости

Китайский мессенджер WeChat пробует потеснить Facebook на международном рынке

За последние два месяца приложение уже привлекло 20 млн новых пользователей за пределами страны

0
Новости

Китайский мессенджер WeChat пробует потеснить Facebook на международном рынке За последние два месяца приложение уже привлекло 20 млн новых пользователей за пределами страны

Новости

Facebook пробует себя в роли издателя мобильных игр

Соцсеть предлагает разработчикам обменять мобильную рекламу на процент от внутриигрового дохода

0
Новости

Facebook пробует себя в роли издателя мобильных игр Соцсеть предлагает разработчикам обменять мобильную рекламу на процент от внутриигрового дохода