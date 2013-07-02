Иностранным электронным кошелькам могут запретить переводить деньги россиян
Компании должны регистрироваться в реестре ЦБ
Иностранным электронным кошелькам могут запретить переводить деньги россиян Компании должны регистрироваться в реестре ЦБ
«Я обхожу интернет-блокировки в Китае» VPN для доступа в Instagram, медленный «Яндекс» и WeChat как замена всем сервисам
Пикап от Tesla, пивные датчики и многомиллиардные затраты на безделье
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Пикап от Tesla, пивные датчики и многомиллиардные затраты на безделье Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Финансовые проблемы SoundCloud, извинения Walmart и взлом компьютеров через ДНК
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Финансовые проблемы SoundCloud, извинения Walmart и взлом компьютеров через ДНК Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Одна кнопка для всего: Как работает новое приложение Veon от «Билайна» Узнали, как оператор пытается заработать на информации о пользователях
Роскомнадзор исключил из реестра запрещенных сайтов мессенджер WeChat
Помимо WeChat, рассекретить переписку пользователей согласились Vimeo LLC и Opera Software AS
Роскомнадзор исключил из реестра запрещенных сайтов мессенджер WeChat Помимо WeChat, рассекретить переписку пользователей согласились Vimeo LLC и Opera Software AS
Роскомнадзор заблокировал сайт самого популярного китайского мессенджера WeChat
Доступ к самому сервису также ограничен
Роскомнадзор заблокировал сайт самого популярного китайского мессенджера WeChat Доступ к самому сервису также ограничен
Аналог Siri от Nokia, продажа Yahoo! и настольные VR-игры
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Аналог Siri от Nokia, продажа Yahoo! и настольные VR-игры Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Самые защищенные мессенджеры Пальму первенства получили сервисы социальной сети Facebook
Продвижение «Яндекса», дроны для WeChat и кроссовки за 104 тысячи долларов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Продвижение «Яндекса», дроны для WeChat и кроссовки за 104 тысячи долларов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Слияние Heinz и Kraft Foods, инвестиции Абрамовича и новый сервис Google
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Слияние Heinz и Kraft Foods, инвестиции Абрамовича и новый сервис Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Криминальный роман: Как преступники используют массовые интернет-сервисы 5 историй нарушителей порядка, которые вели в Сети интересную жизнь.
Через Запад на Восток: Как мобильные мессенджеры поделили мир Два тренда мира мобильного общения, которые довершат коммуникационную революцию в ближайшее время.
Цифра дня: 10 млн сообщений в минуту отправляли пользователи WeChat в канун китайского Нового года
Это в два раза больше, чем год назад
Цифра дня: 10 млн сообщений в минуту отправляли пользователи WeChat в канун китайского Нового года Это в два раза больше, чем год назад
Круче, чем Facebook: 5 идей для стартаперов Инвестор Виталий Полехин анализирует, какие бизнес-проекты будут популярны в 2014 году.
Instagram оказался наиболее успешным в привлечении лояльных пользователей
За второе полугодие 2013 года его активная аудитория выросла на 23%
Instagram оказался наиболее успешным в привлечении лояльных пользователей За второе полугодие 2013 года его активная аудитория выросла на 23%
2014 год ознаменуется триумфом китайских интернет-гигантов
WeChat попробует не только сместить WhatsApp и Facebook, но и изменит устоявшиеся механизмы работы других компаний
2014 год ознаменуется триумфом китайских интернет-гигантов WeChat попробует не только сместить WhatsApp и Facebook, но и изменит устоявшиеся механизмы работы других компаний
За три месяца количество установок игр в мессенджере WeChat перевалило за 570 млн
При этом их ассортимент ограничивается всего лишь пятью приложениями
За три месяца количество установок игр в мессенджере WeChat перевалило за 570 млн При этом их ассортимент ограничивается всего лишь пятью приложениями
Китайский мессенджер WeChat пробует потеснить Facebook на международном рынке
За последние два месяца приложение уже привлекло 20 млн новых пользователей за пределами страны
Китайский мессенджер WeChat пробует потеснить Facebook на международном рынке За последние два месяца приложение уже привлекло 20 млн новых пользователей за пределами страны
Facebook пробует себя в роли издателя мобильных игр
Соцсеть предлагает разработчикам обменять мобильную рекламу на процент от внутриигрового дохода