Итоги недели: огород «Лавки» в центре Москвы, закусочные Wendy's, «Монстрация» The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров
Итоги недели: огород «Лавки» в центре Москвы, закусочные Wendy's, «Монстрация» The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров
В Москве появится новая сеть закусочных с бургерами Wendy's В Москву приходит американская сеть Wendy's, конкуренты McDonald's и Burger King, первые рестораны откроются в мае