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Итоги недели: огород «Лавки» в центре Москвы, закусочные Wendy's, «Монстрация» The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров

Итоги недели: огород «Лавки» в центре Москвы, закусочные Wendy's, «Монстрация»
The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров

В Москве появится новая сеть закусочных с бургерами Wendy's В Москву приходит американская сеть Wendy's, конкуренты McDonald's и Burger King, первые рестораны откроются в мае

В Москве появится новая сеть закусочных с бургерами Wendy's
В Москву приходит американская сеть Wendy's, конкуренты McDonald's и Burger King, первые рестораны откроются в мае