В историческом здании на Большой Никитской откроется новый ресторан White Rabbit Family
Запуск проекта намечен в 2021 году
В историческом здании на Большой Никитской откроется новый ресторан White Rabbit Family Запуск проекта намечен в 2021 году
White Rabbit Family открыл первый в России онлайн-ресторан
Гастрономический сет Владимира Мухина перед камерой ноутбука
White Rabbit Family открыл первый в России онлайн-ресторан Гастрономический сет Владимира Мухина перед камерой ноутбука
WhereToEat: Лучшие рестораны Москвы и Санкт-Петербурга (И Краснодара)
Два московских ресторана вошли в топ-20 мирового рейтинга Лидерство — у французского Mirazur
Лучшие рестораны Москвы по версии национальной премии Wheretoeat
Лидер прошлого года White Rabbit теперь только на третьей строчке
Лучшие рестораны Москвы по версии национальной премии Wheretoeat Лидер прошлого года White Rabbit теперь только на третьей строчке
White Rabbit вошел в топ-15 лучших ресторанов мира
За год работа ресторана, по мнению экспертов The World’s 50 Best Restaurants, улучшилась на восемь позиций
White Rabbit вошел в топ-15 лучших ресторанов мира За год работа ресторана, по мнению экспертов The World’s 50 Best Restaurants, улучшилась на восемь позиций
Путин на обед: 3 места с квебекской картошкой Канадский фастфуд из 50-х
Владимир Мухин и Борис Зарьков: «Многие шефы ездят готовить за деньги, а к нам — бесплатно» Основатели White Rabbit Family — о русской кухне, бизнесе и фестивале IKRA
Какие русские блюда стоит включить в список ЮНЕСКО: Мнение рестораторов и шефов Спойлер: никаких пельменей
В День города на Тверской улице пройдет фестиваль столичной еды
Гостям предложат мороженое из кваса, холодец из яблок и форшмак
В День города на Тверской улице пройдет фестиваль столичной еды Гостям предложат мороженое из кваса, холодец из яблок и форшмак
В Москве открылся гастрономический бар «Коробок»
Это первый подобный бар от White Rabbit Family
В Москве открылся гастрономический бар «Коробок» Это первый подобный бар от White Rabbit Family
«Золотая лестница без перил»: Кто виноват в травмах посетительницы «Техникума» The Village разобрался в конфликте между девушкой, упавшей с лестницы ресторана, и его представителями
White Rabbit снова вошел в топ-50 лучших ресторанов мира
Рейтинг составил британский журнал The Restaurant Magazine
White Rabbit снова вошел в топ-50 лучших ресторанов мира Рейтинг составил британский журнал The Restaurant Magazine
Рецепты новогодних угощений на все случаи жизниЧто приготовить на Новый год для скромного ужина вдвоем, застолья в компании и встречи с семьей
Рецепты новогодних угощений на все случаи жизни Что приготовить на Новый год для скромного ужина вдвоем, застолья в компании и встречи с семьей
Лучшие рестораны Москвы по версии национальной премии Wheretoeat
Лидером стал ресторан White Rabbit
Лучшие рестораны Москвы по версии национальной премии Wheretoeat Лидером стал ресторан White Rabbit
Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
«Моя вредная привычка номер один — вчерашний оливье. Или холодная домашняя котлетка» Шефы дорогих и очень дорогих ресторанов — о дешёвых и хороших московских заведениях и своих guilty pleasures в еде
Российский ресторан вошёл в топ-50 лучших в мире
В 2016 году White Rabbit впервые вошёл в двадцатку лучших ресторанов
Российский ресторан вошёл в топ-50 лучших в мире В 2016 году White Rabbit впервые вошёл в двадцатку лучших ресторанов
В Москве пройдёт фестиваль цесарки
В рамках фестиваля рестораны Москвы подготовят специальное меню