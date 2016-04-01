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Новости

В историческом здании на Большой Никитской откроется новый ресторан White Rabbit Family

Запуск проекта намечен в 2021 году

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Новости

В историческом здании на Большой Никитской откроется новый ресторан White Rabbit Family Запуск проекта намечен в 2021 году

Новости

White Rabbit Family открыл первый в России онлайн-ресторан

Гастрономический сет Владимира Мухина перед камерой ноутбука

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Новости

White Rabbit Family открыл первый в России онлайн-ресторан Гастрономический сет Владимира Мухина перед камерой ноутбука

Бесит

WhereToEat: Лучшие рестораны Москвы и Санкт-Петербурга

(И Краснодара)

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Бесит

WhereToEat: Лучшие рестораны Москвы и Санкт-Петербурга (И Краснодара)

Новости

Два московских ресторана вошли в топ-20 мирового рейтинга

Лидерство — у французского Mirazur

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Новости

Два московских ресторана вошли в топ-20 мирового рейтинга Лидерство — у французского Mirazur

Новости

Лучшие рестораны Москвы по версии национальной премии Wheretoeat

Лидер прошлого года White Rabbit теперь только на третьей строчке

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Новости

Лучшие рестораны Москвы по версии национальной премии Wheretoeat Лидер прошлого года White Rabbit теперь только на третьей строчке

Новости

White Rabbit вошел в топ-15 лучших ресторанов мира

За год работа ресторана, по мнению экспертов The World’s 50 Best Restaurants, улучшилась на восемь позиций

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Новости

White Rabbit вошел в топ-15 лучших ресторанов мира За год работа ресторана, по мнению экспертов The World’s 50 Best Restaurants, улучшилась на восемь позиций

Путин на обед: 3 места с квебекской картошкой
Шорт-лист
Путин на обед: 3 места с квебекской картошкойКанадский фастфуд из 50-х
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Путин на обед: 3 места с квебекской картошкой
Шорт-лист

Путин на обед: 3 места с квебекской картошкой Канадский фастфуд из 50-х

Владимир Мухин и Борис Зарьков: «Многие шефы ездят готовить за деньги, а к нам — бесплатно»
Интервью
Владимир Мухин и Борис Зарьков: «Многие шефы ездят готовить за деньги, а к нам — бесплатно»Основатели White Rabbit Family — о русской кухне, бизнесе и фестивале IKRA
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Владимир Мухин и Борис Зарьков: «Многие шефы ездят готовить за деньги, а к нам — бесплатно»
Интервью

Владимир Мухин и Борис Зарьков: «Многие шефы ездят готовить за деньги, а к нам — бесплатно» Основатели White Rabbit Family — о русской кухне, бизнесе и фестивале IKRA

Какие русские блюда стоит включить в список ЮНЕСКО: Мнение рестораторов и шефов
Еда
Какие русские блюда стоит включить в список ЮНЕСКО: Мнение рестораторов и шефовСпойлер: никаких пельменей
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Какие русские блюда стоит включить в список ЮНЕСКО: Мнение рестораторов и шефов
Еда

Какие русские блюда стоит включить в список ЮНЕСКО: Мнение рестораторов и шефов Спойлер: никаких пельменей

Новости

В День города на Тверской улице пройдет фестиваль столичной еды

Гостям предложат мороженое из кваса, холодец из яблок и форшмак

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Новости

В День города на Тверской улице пройдет фестиваль столичной еды Гостям предложат мороженое из кваса, холодец из яблок и форшмак

Новости

В Москве открылся гастрономический бар «Коробок»

Это первый подобный бар от White Rabbit Family

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Новости

В Москве открылся гастрономический бар «Коробок» Это первый подобный бар от White Rabbit Family

«Золотая лестница без перил»: Кто виноват в травмах посетительницы «Техникума»
Ситуация
«Золотая лестница без перил»: Кто виноват в травмах посетительницы «Техникума»The Village разобрался в конфликте между девушкой, упавшей с лестницы ресторана, и его представителями
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«Золотая лестница без перил»: Кто виноват в травмах посетительницы «Техникума»
Ситуация

«Золотая лестница без перил»: Кто виноват в травмах посетительницы «Техникума» The Village разобрался в конфликте между девушкой, упавшей с лестницы ресторана, и его представителями

Новости ресторанов

White Rabbit снова вошел в топ-50 лучших ресторанов мира

Рейтинг составил британский журнал The Restaurant Magazine

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Новости ресторанов

White Rabbit снова вошел в топ-50 лучших ресторанов мира Рейтинг составил британский журнал The Restaurant Magazine

Рецепты новогодних угощений на все случаи жизни
Рецепты шефов

Рецепты новогодних угощений на все случаи жизниЧто приготовить на Новый год для скромного ужина вдвоем, застолья в компании и встречи с семьей

Рецепты шефов

Рецепты новогодних угощений на все случаи жизни Что приготовить на Новый год для скромного ужина вдвоем, застолья в компании и встречи с семьей

Новости ресторанов

Лучшие рестораны Москвы по версии национальной премии Wheretoeat

Лидером стал ресторан White Rabbit

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Новости ресторанов

Лучшие рестораны Москвы по версии национальной премии Wheretoeat Лидером стал ресторан White Rabbit

Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль
Открытия недели
Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестивальThe Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
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Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль
Открытия недели

Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

«Моя вредная привычка номер один — вчерашний оливье. Или холодная домашняя котлетка»
Индустрия
«Моя вредная привычка номер один — вчерашний оливье. Или холодная домашняя котлетка»Шефы дорогих и очень дорогих ресторанов — о дешёвых и хороших московских заведениях и своих guilty pleasures в еде
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«Моя вредная привычка номер один — вчерашний оливье. Или холодная домашняя котлетка»
Индустрия

«Моя вредная привычка номер один — вчерашний оливье. Или холодная домашняя котлетка» Шефы дорогих и очень дорогих ресторанов — о дешёвых и хороших московских заведениях и своих guilty pleasures в еде

Рестораны

Российский ресторан вошёл в топ-50 лучших в мире

В 2016 году White Rabbit впервые вошёл в двадцатку лучших ресторанов

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Рестораны

Российский ресторан вошёл в топ-50 лучших в мире В 2016 году White Rabbit впервые вошёл в двадцатку лучших ресторанов

Еда

В Москве пройдёт фестиваль цесарки

В рамках фестиваля рестораны Москвы подготовят специальное меню

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Еда

В Москве пройдёт фестиваль цесарки В рамках фестиваля рестораны Москвы подготовят специальное меню

Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок
Рецепты шефов
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешокThe Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся
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Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок
Рецепты шефов

Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся

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