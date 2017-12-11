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Точки доступа бесплатного городского Wi-Fi на улицах Москвы

А также в парках, музеях и переулках

Точки доступа бесплатного городского Wi-Fi на улицах Москвы
А также в парках, музеях и переулках

В автобусах и трамваях отключат Wi-Fi

Интернет вернут, но уже с обновлениями

В автобусах и трамваях отключат Wi-Fi
Интернет вернут, но уже с обновлениями

В «Тинькофф Мобайл» можно подключиться к Wi-Fi в метро без рекламы

Месяц без спама обойдется в 229 рублей

В «Тинькофф Мобайл» можно подключиться к Wi-Fi в метро без рекламы
Месяц без спама обойдется в 229 рублей

В московском метро запустили Wi-Fi с шифрованием трафика

Сеть защищена по технологии Hotspot 2.0

В московском метро запустили Wi-Fi с шифрованием трафика
Сеть защищена по технологии Hotspot 2.0

Пассажиры метро и МЦК могут выиграть электросамокат и квадрокоптер за подключение к Wi-Fi

Победителей будут объявлять каждую неделю

Пассажиры метро и МЦК могут выиграть электросамокат и квадрокоптер за подключение к Wi-Fi
Победителей будут объявлять каждую неделю

«МаксимаТелеком» станет единым оператором городского Wi-Fi в Москве

Компания развивает бесплатную сеть в столичном метрополитене

«МаксимаТелеком» станет единым оператором городского Wi-Fi в Москве
Компания развивает бесплатную сеть в столичном метрополитене

Пользователям Wi-Fi в метро выдавали тест о гендерном неравенстве под видом капчи

Пассажиров просили выбрать топ-менеджеров среди мужчин и женщин на фото

Пользователям Wi-Fi в метро выдавали тест о гендерном неравенстве под видом капчи
Пассажиров просили выбрать топ-менеджеров среди мужчин и женщин на фото

Пассажиры подземки смогут выиграть гаджеты в честь пятилетия Wi-Fi в метро

Среди призов — часы, планшеты и смартфоны Apple и Samsung

Пассажиры подземки смогут выиграть гаджеты в честь пятилетия Wi-Fi в метро
Среди призов — часы, планшеты и смартфоны Apple и Samsung

В парке «Царицыно» заработал бесплатный Wi-Fi

Всего в оживленных местах установили 60 точек доступа

В парке «Царицыно» заработал бесплатный Wi-Fi
Всего в оживленных местах установили 60 точек доступа

«Лаборатория Касперского» предупредила о небезопасных точках Wi-Fi в городах ЧМ

Наименее безопасный открытый интернет оказался в Санкт-Петербурге, Калининграде и Ростове-на-Дону

«Лаборатория Касперского» предупредила о небезопасных точках Wi-Fi в городах ЧМ
Наименее безопасный открытый интернет оказался в Санкт-Петербурге, Калининграде и Ростове-на-Дону

С подключением: Проверяем копирайт Wi-Fi в метро на точность
С подключением: Проверяем копирайт Wi-Fi в метро на точность Угадаете ли вы, какие «забавные факты» там изложены неверно
С подключением: Проверяем копирайт Wi-Fi в метро на точность

С подключением: Проверяем копирайт Wi-Fi в метро на точность
Угадаете ли вы, какие «забавные факты» там изложены неверно

Летом на Большой кольцевой линии метро появится Wi-Fi

Первый сегмент сети покроет пять станций

Летом на Большой кольцевой линии метро появится Wi-Fi
Первый сегмент сети покроет пять станций

«Паранойю пора отпустить. За вами следят. Это реальность»
«Паранойю пора отпустить. За вами следят. Это реальность» Авторы «MT_FREE», крупнейшей Wi-Fi-сети в Европе, — об утечке данных и отношении к Big Data
«Паранойю пора отпустить. За вами следят. Это реальность»

«Паранойю пора отпустить. За вами следят. Это реальность»
Авторы «MT_FREE», крупнейшей Wi-Fi-сети в Европе, — об утечке данных и отношении к Big Data

После утечки «Максима Телеком» пересмотрит меры по защите данных пользователей (обновлено)

Ранее The Village рассказал об уязвимости в Wi-Fi в московском метро

После утечки «Максима Телеком» пересмотрит меры по защите данных пользователей (обновлено)
Ранее The Village рассказал об уязвимости в Wi-Fi в московском метро

Крупная утечка: Оператор Wi-Fi в метро Москвы выкладывает данные о пользователях в общий доступ
Крупная утечка: Оператор Wi-Fi в метро Москвы выкладывает данные о пользователях в общий доступ Миллионы телефонных номеров не были зашифрованы
Крупная утечка: Оператор Wi-Fi в метро Москвы выкладывает данные о пользователях в общий доступ

Крупная утечка: Оператор Wi-Fi в метро Москвы выкладывает данные о пользователях в общий доступ
Миллионы телефонных номеров не были зашифрованы

В московских отделениях «Почты России» появился бесплатный Wi-Fi

В дальнейшем доступом к Сети планируется обеспечить и отделения в других городах

В московских отделениях «Почты России» появился бесплатный Wi-Fi
В дальнейшем доступом к Сети планируется обеспечить и отделения в других городах

Авария с беспилотником Uber, игра Дудя про усы Грудинина и выпуск «Парфенона» про Петербург
Авария с беспилотником Uber, игра Дудя про усы Грудинина и выпуск «Парфенона» про Петербург Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Авария с беспилотником Uber, игра Дудя про усы Грудинина и выпуск «Парфенона» про Петербург

Авария с беспилотником Uber, игра Дудя про усы Грудинина и выпуск «Парфенона» про Петербург
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Москвичи стали вдвое реже пользоваться общественным Wi-Fi

Их не устраивает навязчивая реклама и низкая степень защиты сетей

Москвичи стали вдвое реже пользоваться общественным Wi-Fi
Их не устраивает навязчивая реклама и низкая степень защиты сетей

В Москве установят 469 навигационных стел с бесплатным Wi-Fi

Работы закончат к концу 2018 года

В Москве установят 469 навигационных стел с бесплатным Wi-Fi
Работы закончат к концу 2018 года

Сколько власти Москвы потратят на публичный Wi-Fi за два года

По данным сайта госзакупок, сумма превышает один миллиард рублей

Сколько власти Москвы потратят на публичный Wi-Fi за два года
По данным сайта госзакупок, сумма превышает один миллиард рублей

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