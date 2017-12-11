Точки доступа бесплатного городского Wi-Fi на улицах Москвы
А также в парках, музеях и переулках
Точки доступа бесплатного городского Wi-Fi на улицах Москвы А также в парках, музеях и переулках
В автобусах и трамваях отключат Wi-Fi Интернет вернут, но уже с обновлениями
В «Тинькофф Мобайл» можно подключиться к Wi-Fi в метро без рекламы
Месяц без спама обойдется в 229 рублей
В «Тинькофф Мобайл» можно подключиться к Wi-Fi в метро без рекламы Месяц без спама обойдется в 229 рублей
В московском метро запустили Wi-Fi с шифрованием трафика
Сеть защищена по технологии Hotspot 2.0
В московском метро запустили Wi-Fi с шифрованием трафика Сеть защищена по технологии Hotspot 2.0
Пассажиры метро и МЦК могут выиграть электросамокат и квадрокоптер за подключение к Wi-Fi
Победителей будут объявлять каждую неделю
Пассажиры метро и МЦК могут выиграть электросамокат и квадрокоптер за подключение к Wi-Fi Победителей будут объявлять каждую неделю
«МаксимаТелеком» станет единым оператором городского Wi-Fi в Москве
Компания развивает бесплатную сеть в столичном метрополитене
«МаксимаТелеком» станет единым оператором городского Wi-Fi в Москве Компания развивает бесплатную сеть в столичном метрополитене
Пользователям Wi-Fi в метро выдавали тест о гендерном неравенстве под видом капчи
Пассажиров просили выбрать топ-менеджеров среди мужчин и женщин на фото
Пользователям Wi-Fi в метро выдавали тест о гендерном неравенстве под видом капчи Пассажиров просили выбрать топ-менеджеров среди мужчин и женщин на фото
Пассажиры подземки смогут выиграть гаджеты в честь пятилетия Wi-Fi в метро
Среди призов — часы, планшеты и смартфоны Apple и Samsung
Пассажиры подземки смогут выиграть гаджеты в честь пятилетия Wi-Fi в метро Среди призов — часы, планшеты и смартфоны Apple и Samsung
В парке «Царицыно» заработал бесплатный Wi-Fi
Всего в оживленных местах установили 60 точек доступа
В парке «Царицыно» заработал бесплатный Wi-Fi
Всего в оживленных местах установили 60 точек доступа
«Лаборатория Касперского» предупредила о небезопасных точках Wi-Fi в городах ЧМ
Наименее безопасный открытый интернет оказался в Санкт-Петербурге, Калининграде и Ростове-на-Дону
«Лаборатория Касперского» предупредила о небезопасных точках Wi-Fi в городах ЧМ Наименее безопасный открытый интернет оказался в Санкт-Петербурге, Калининграде и Ростове-на-Дону
С подключением: Проверяем копирайт Wi-Fi в метро на точность Угадаете ли вы, какие «забавные факты» там изложены неверно
Летом на Большой кольцевой линии метро появится Wi-Fi
Первый сегмент сети покроет пять станций
Летом на Большой кольцевой линии метро появится Wi-Fi Первый сегмент сети покроет пять станций
«Паранойю пора отпустить. За вами следят. Это реальность» Авторы «MT_FREE», крупнейшей Wi-Fi-сети в Европе, — об утечке данных и отношении к Big Data
После утечки «Максима Телеком» пересмотрит меры по защите данных пользователей (обновлено)
Ранее The Village рассказал об уязвимости в Wi-Fi в московском метро
После утечки «Максима Телеком» пересмотрит меры по защите данных пользователей (обновлено) Ранее The Village рассказал об уязвимости в Wi-Fi в московском метро
Крупная утечка: Оператор Wi-Fi в метро Москвы выкладывает данные о пользователях в общий доступ Миллионы телефонных номеров не были зашифрованы
В московских отделениях «Почты России» появился бесплатный Wi-Fi
В дальнейшем доступом к Сети планируется обеспечить и отделения в других городах
В московских отделениях «Почты России» появился бесплатный Wi-Fi В дальнейшем доступом к Сети планируется обеспечить и отделения в других городах
Авария с беспилотником Uber, игра Дудя про усы Грудинина и выпуск «Парфенона» про Петербург Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Москвичи стали вдвое реже пользоваться общественным Wi-Fi
Их не устраивает навязчивая реклама и низкая степень защиты сетей
Москвичи стали вдвое реже пользоваться общественным Wi-Fi Их не устраивает навязчивая реклама и низкая степень защиты сетей
В Москве установят 469 навигационных стел с бесплатным Wi-Fi
Работы закончат к концу 2018 года