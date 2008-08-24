Япоша на Тверской

В Япоше на Покровке веранда закрывается ровно в 23:00, и «продолжать банкет» нужно внутри. Зато там есть столики с подобием дивана. Как-то мы приехали часа в три ночи, рядом с нами сидели подруги: одна вязала, другая рисовала, а третья рассматривала путеводитель Афиши. Через час все соседние столы уже были заняты. Что говорить: комфортное место.