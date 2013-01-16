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Новости

Ограблен офис производителя очков Woodeez Wood

Компания занимается производством очков и аксессуаров из дерева и кожи

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Новости

Ограблен офис производителя очков Woodeez Wood Компания занимается производством очков и аксессуаров из дерева и кожи

Деревянное и стеклянное: Почему солнечные очки Woodeez продаются даже зимой
Свое место
Деревянное и стеклянное: Почему солнечные очки Woodeez продаются даже зимойСтарые партнёры по бизнесу Виктор Бутко и Станислав Буковски создали производство солнечных очков в деревянной оправе и, несмотря на зимний сезон, в первые два месяца продали очков на 500 000 рублей.
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Деревянное и стеклянное: Почему солнечные очки Woodeez продаются даже зимой
Свое место

Деревянное и стеклянное: Почему солнечные очки Woodeez продаются даже зимой Старые партнёры по бизнесу Виктор Бутко и Станислав Буковски создали производство солнечных очков в деревянной оправе и, несмотря на зимний сезон, в первые два месяца продали очков на 500 000 рублей.