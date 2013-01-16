Деревянное и стеклянное: Почему солнечные очки Woodeez продаются даже зимой Старые партнёры по бизнесу Виктор Бутко и Станислав Буковски создали производство солнечных очков в деревянной оправе и, несмотря на зимний сезон, в первые два месяца продали очков на 500 000 рублей.