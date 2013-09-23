Новости
Woodkid приедет в Россию с новым альбомом Концерты пройдут в Москве и Петербурге в мае
Weekend
Woodkid: «Я чувствую боль российских подростков»Популярный польско-французский музыкант перед российскими концертами рассказал The Village, почему он так любит приезжать к нам.
Weekend
Woodkid: «Я чувствую боль российских подростков» Популярный польско-французский музыкант перед российскими концертами рассказал The Village, почему он так любит приезжать к нам.
Утро в Петербурге
Утро в Петербурге: 23 сентября
Как обычно, с 10 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Петербурге.
Утро в Петербурге