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Новости

Woodkid приедет в Россию с новым альбомом

Концерты пройдут в Москве и Петербурге в мае

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Новости

Woodkid приедет в Россию с новым альбомом Концерты пройдут в Москве и Петербурге в мае

Woodkid: «Я чувствую боль российских подростков»
Weekend
Woodkid: «Я чувствую боль российских подростков»Популярный польско-французский музыкант перед российскими концертами рассказал The Village, почему он так любит приезжать к нам.
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Woodkid: «Я чувствую боль российских подростков»
Weekend

Woodkid: «Я чувствую боль российских подростков» Популярный польско-французский музыкант перед российскими концертами рассказал The Village, почему он так любит приезжать к нам.

Утро в Петербурге

Утро в Петербурге: 23 сентября

Как обычно, с 10 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Петербурге.

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Утро в Петербурге: 23 сентября
Утро в Петербурге

Утро в Петербурге: 23 сентября Как обычно, с 10 до 12 утра корреспондент The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Петербурге.