вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Екатеринбург
Екатеринбург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Новый дизайн macOS и виджеты в iOS: Главное с конференции Apple

Часы теперь будут следить, как тщательно вы моете руки

1
Новости

Новый дизайн macOS и виджеты в iOS: Главное с конференции Apple Часы теперь будут следить, как тщательно вы моете руки

Новости

Самые красивые приложения 2019 года по версии Apple

Компания выбрала девять победителей

0
Новости

Самые красивые приложения 2019 года по версии Apple Компания выбрала девять победителей

Новости

Apple отказалась от iTunes и анонсировала новую iOS с темным режимом

Также компания представила отдельную операционную систему для планшетов и показала обновленный Mac Pro

0
Новости

Apple отказалась от iTunes и анонсировала новую iOS с темным режимом Также компания представила отдельную операционную систему для планшетов и показала обновленный Mac Pro

Новости

Apple представила ускоренную iOS и macOS с темным оформлением

Увеличение производительности коснется всех смартфонов, начиная с iPhone 5s

0
Новости

Apple представила ускоренную iOS и macOS с темным оформлением Увеличение производительности коснется всех смартфонов, начиная с iPhone 5s

Новости

Акселератор для hardware-разработчиков, вложения Netflix и жалобы сотрудников Badoo

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Акселератор для hardware-разработчиков, вложения Netflix и жалобы сотрудников Badoo Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Apple представила iOS 11 и музыкальную колонку HomePod

Компания также презентовала новый iPad Pro и редизайн App Store

0
Новости

Apple представила iOS 11 и музыкальную колонку HomePod Компания также презентовала новый iPad Pro и редизайн App Store

Новости

Apple выплатила разработчикам свыше $10 млрд и презентовала iOS 7

Об этом компания сообщила на всемирной конференции разработчиков WWDC в Сан-Франциско

0
Новости

Apple выплатила разработчикам свыше $10 млрд и презентовала iOS 7 Об этом компания сообщила на всемирной конференции разработчиков WWDC в Сан-Франциско