Новый дизайн macOS и виджеты в iOS: Главное с конференции Apple
Часы теперь будут следить, как тщательно вы моете руки
Новый дизайн macOS и виджеты в iOS: Главное с конференции Apple Часы теперь будут следить, как тщательно вы моете руки
Самые красивые приложения 2019 года по версии Apple Компания выбрала девять победителей
Apple отказалась от iTunes и анонсировала новую iOS с темным режимом
Также компания представила отдельную операционную систему для планшетов и показала обновленный Mac Pro
Apple отказалась от iTunes и анонсировала новую iOS с темным режимом Также компания представила отдельную операционную систему для планшетов и показала обновленный Mac Pro
Apple представила ускоренную iOS и macOS с темным оформлением
Увеличение производительности коснется всех смартфонов, начиная с iPhone 5s
Apple представила ускоренную iOS и macOS с темным оформлением Увеличение производительности коснется всех смартфонов, начиная с iPhone 5s
Акселератор для hardware-разработчиков, вложения Netflix и жалобы сотрудников Badoo
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Акселератор для hardware-разработчиков, вложения Netflix и жалобы сотрудников Badoo Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Apple представила iOS 11 и музыкальную колонку HomePod
Компания также презентовала новый iPad Pro и редизайн App Store
Apple представила iOS 11 и музыкальную колонку HomePod Компания также презентовала новый iPad Pro и редизайн App Store
Apple выплатила разработчикам свыше $10 млрд и презентовала iOS 7
Об этом компания сообщила на всемирной конференции разработчиков WWDC в Сан-Франциско