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Тест: Дорого ли жить в Москве герою «Людей Икс»?
Тест: Дорого ли жить в Москве герою «Людей Икс»? Ответы на пять вопросов укажут, на кого из нового фильма о людях Икс ты похож и во сколько обошлась бы твоему альтер эго жизнь в Москве
Тест: Дорого ли жить в Москве герою «Людей Икс»?

Тест: Дорого ли жить в Москве герою «Людей Икс»?
Ответы на пять вопросов укажут, на кого из нового фильма о людях Икс ты похож и во сколько обошлась бы твоему альтер эго жизнь в Москве