Новости
Проблемы гуглеров, Amazon Echo как свидетель убийства и танцы тракторов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Проблемы гуглеров, Amazon Echo как свидетель убийства и танцы тракторов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Однорукая iOS-клавиатура, слежка в Uber и бизнес для школьников
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Однорукая iOS-клавиатура, слежка в Uber и бизнес для школьников Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Менеджмент
Предприниматели — о бизнес-эмиграции в Европу, США и АзиюНа прошлой неделе в Риге запустился проект бывшей редакции Lenta.ru. The Village поговорил с российскими предпринимателями о том, как они перевозили свой бизнес за границу
Менеджмент
Предприниматели — о бизнес-эмиграции в Европу, США и Азию На прошлой неделе в Риге запустился проект бывшей редакции Lenta.ru. The Village поговорил с российскими предпринимателями о том, как они перевозили свой бизнес за границу
Март 2014
Низкий старт: Как начинали успешные молодые предпринимателиМы проанализировали истории участников ежегодного рейтинга H&F, куда попадают бизнесмены до 35 лет, и выяснили, откуда они брали начальный капитал.
Март 2014
Низкий старт: Как начинали успешные молодые предприниматели Мы проанализировали истории участников ежегодного рейтинга H&F, куда попадают бизнесмены до 35 лет, и выяснили, откуда они брали начальный капитал.
Hopes & Fears
Александр Агапитов (Xsolla): Почему я запускаю платформу анализа данных CapsideaСоздатель игровой платёжной системы запускает краудсорсинговую платформу для анализа Big Data.
Hopes & Fears
Александр Агапитов (Xsolla): Почему я запускаю платформу анализа данных Capsidea Создатель игровой платёжной системы запускает краудсорсинговую платформу для анализа Big Data.
Hopes & Fears
Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателейHopes & Fears поговорил со своими героями о музыке и о том, как она влияет на ведение дел.
Hopes & Fears
Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателей Hopes & Fears поговорил со своими героями о музыке и о том, как она влияет на ведение дел.
Истории
Дорогие игрушки: Как агрегатор платежей Xsolla пробивается в высшую лигу Кремниевой долиныXsolla работает с иностранными игровыми компаниями 5 лет, но зарабатывает в основном на российских юзерах. Александр Агапитов хочет изменить модель и завоевать мировой рынок за счёт self-publishing.
Истории