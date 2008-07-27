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Ягода счастья Потребление сока ягоды goji (годжи) хотя бы в течение двух недель приводит к появлению чувства общей удовлетворенности жизнью и улучшает работу желудочно- кишечного тракта.

Ягода счастья
Потребление сока ягоды goji (годжи) хотя бы в течение двух недель приводит к появлению чувства общей удовлетворенности жизнью и улучшает работу желудочно- кишечного тракта.