В изоляции: Как Арсен Томский сделал Craigslist, Yahoo и Lyft для Якутии «Синет» получает сотни миллионов рублей с рекламы и транзакций между интернет-пользователями. Вопрос на миллиард: как провести успешную экспансию на Дальний Восток на базе моделей sharing economy?