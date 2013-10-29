«Я императрица квир-коммунизма»Дрэг-квин Дарья Недос — о травле, двачерах, феминизме и своей борьбе
«Я императрица квир-коммунизма» Дрэг-квин Дарья Недос — о травле, двачерах, феминизме и своей борьбе
Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы) «Содержит информацию, способную вызвать у детей желание употребить алкоголь»
Садизм Хаски: За что отменяют концерты по всей России (читаем документы) «Содержит информацию, способную вызвать у детей желание употребить алкоголь»
Кланы городов: Как в Москве общаются жители Новосибирска, Якутска, Тольятти и Улан-Удэ Совместные походы в баню, забой скота, интеллектуальные игры и поиск работы — The Village выяснил, как развлекаются в Москве уланудэнцы, якутяне, новосибирцы и другие приезжие из городов России
Кланы городов: Как в Москве общаются жители Новосибирска, Якутска, Тольятти и Улан-Удэ Совместные походы в баню, забой скота, интеллектуальные игры и поиск работы — The Village выяснил, как развлекаются в Москве уланудэнцы, якутяне, новосибирцы и другие приезжие из городов России
Как два актёра создали самую успешную киностудию в Якутии В Якутии ежегодно выходит в прокат 10–15 фильмов местных энтузиастов. The Village выяснил, как начался бум национального кино в республике и можно ли заработать, снимая простодушные комедии
Как два актёра создали самую успешную киностудию в Якутии В Якутии ежегодно выходит в прокат 10–15 фильмов местных энтузиастов. The Village выяснил, как начался бум национального кино в республике и можно ли заработать, снимая простодушные комедии
В изоляции: Как Арсен Томский сделал Craigslist, Yahoo и Lyft для Якутии «Синет» получает сотни миллионов рублей с рекламы и транзакций между интернет-пользователями. Вопрос на миллиард: как провести успешную экспансию на Дальний Восток на базе моделей sharing economy?
В изоляции: Как Арсен Томский сделал Craigslist, Yahoo и Lyft для Якутии «Синет» получает сотни миллионов рублей с рекламы и транзакций между интернет-пользователями. Вопрос на миллиард: как провести успешную экспансию на Дальний Восток на базе моделей sharing economy?
Мести недели: Как якутская община стала жертвой борьбы с нелегалами Московский бизнесмен родом из Якутии Михаил Овсянников рассказал о незаконном закрытии его отеля после беспорядков в Бирюлёве и о национальном вопросе.