Ссылки дня: Приговор Косенко, Нобель Хиггса и самая короткая колонка
Нобель Хиггса, Михаил Косенко отправлен на принудительное лечение, самая короткая колонка и как написать народную конституцию — в наших «Ссылках дня».
Ссылки дня: Приговор Косенко, Нобель Хиггса и самая короткая колонка Нобель Хиггса, Михаил Косенко отправлен на принудительное лечение, самая короткая колонка и как написать народную конституцию — в наших «Ссылках дня».
Ссылки дня: «Антипутинский» концерт классической музыки, первая Нобелевка и азбука искусства
«Антипутинский» концерт классической музыки, выход в прокат фильма «Сталинград», азбука современного искусства и первая Нобелевка — в наших «Ссылках дня».