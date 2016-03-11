Открытия недели
Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанахНа этой неделе — новые японские и индийские рестораны, обновление «УкуБара» и другие новости ресторанов
Открытия недели
Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах На этой неделе — новые японские и индийские рестораны, обновление «УкуБара» и другие новости ресторанов
Открытия недели
Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новое место
Раппопорт открывает новый ресторан «Erwin. РекаМореОкеан»
Кроме рыбы в ресторане есть икорный и устричный бары
Новое место