Каким ресторанам и барам чаще всего оставляют чаевые в «Яндекс.Еде»
Самые лояльные клиенты оказались в Санкт-Петербурге
Каким ресторанам и барам чаще всего оставляют чаевые в «Яндекс.Еде» Самые лояльные клиенты оказались в Санкт-Петербурге
Как сэкономить на доставке еды Если не хочется выходить из дома и после карантина
«Яндекс.Еда» начала доставлять продукты на дом
К магазинам, заключившим договор, добавилась сеть Верный»
«Яндекс.Еда» начала доставлять продукты на дом К магазинам, заключившим договор, добавилась сеть Верный»
В «Яндекс.Еде» теперь можно оставить чаевые ресторану
При заказе до 15 июля вознаграждение удвоится при оплате Mastercard
В «Яндекс.Еде» теперь можно оставить чаевые ресторану При заказе до 15 июля вознаграждение удвоится при оплате Mastercard
Кефир vs. квас: На чем готовят окрошку в ресторанах
Единственная статистика, которой можно доверять этим летом
Кефир vs. квас: На чем готовят окрошку в ресторанах Единственная статистика, которой можно доверять этим летом
Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов А «Яндекс.Еда» продает продукты из супермаркетов
Дневник фотографа, которая пошла работать курьером«Курьерство оказалось невероятно похожим на компьютерный квест»
Дневник фотографа, которая пошла работать курьером «Курьерство оказалось невероятно похожим на компьютерный квест»
Оставшиеся без работы горожане все чаще идут в курьеры. Что их ждет? И как им компенсируют риск заразиться коронавирусом
«Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» занялись доставкой продуктов
В этот же день вам доставят продукты из «Вкусвилла» и «Азбуки вкуса»
«Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» занялись доставкой продуктов В этот же день вам доставят продукты из «Вкусвилла» и «Азбуки вкуса»
Телеграм-канал о Петербурге, который ведет курьер доставки еды Роскошные парадные, аутентичные коммуналки и работа в условиях коронавируса
Часть московских ресторанов закроется, но продолжит доставлять блюда
Сервисы доставки переживают пик успеха
Часть московских ресторанов закроется, но продолжит доставлять блюда Сервисы доставки переживают пик успеха
«Вкусвилка»: Доставка готовой еды из продуктов «Вкусвилла»
Не самый бюджетный вариант для заказа на дом
«Вкусвилка»: Доставка готовой еды из продуктов «Вкусвилла» Не самый бюджетный вариант для заказа на дом
«Мы провели неделю без телеграма, доставки еды и сериалов» Редакторы The Village пользуются сервисами 2010 года
«Яндекс.Лавка» запустила доставку продуктов через приложение «Яндекс.Такси»
Раньше так было только в Казахстане
«Яндекс.Лавка» запустила доставку продуктов через приложение «Яндекс.Такси» Раньше так было только в Казахстане
«Яндекс.Еда» начала продавать одежду и аксессуары
Среди товаров — маленькие желтые рюкзаки курьеров
«Яндекс.Еда» начала продавать одежду и аксессуары Среди товаров — маленькие желтые рюкзаки курьеров
Как выглядит ресторан будущего — без столиков и официантов Что происходит в dark kitchen блогера Ильи Варламова
Герои фильмов в образе курьеров «Яндекс.Еды»
В твиттере персонажам пририсовывают желтый плащ и рюкзак
Герои фильмов в образе курьеров «Яндекс.Еды» В твиттере персонажам пририсовывают желтый плащ и рюкзак
Осенью «Яндекс.Еда» выпустит собственную коллекцию одежды и рюкзаков, как у курьеров
Дальше сервис представит коллаборации с другими брендами
Осенью «Яндекс.Еда» выпустит собственную коллекцию одежды и рюкзаков, как у курьеров Дальше сервис представит коллаборации с другими брендами
«Яндекс.Еда» предложит ресторанам перейти на экоупаковку
А в приложении пользователям расскажут, как правильно ее утилизировать