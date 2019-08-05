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Новости

Каким ресторанам и барам чаще всего оставляют чаевые в «Яндекс.Еде»

Самые лояльные клиенты оказались в Санкт-Петербурге

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Новости

Каким ресторанам и барам чаще всего оставляют чаевые в «Яндекс.Еде» Самые лояльные клиенты оказались в Санкт-Петербурге

Как сэкономить на доставке еды
Проще простого
Как сэкономить на доставке едыЕсли не хочется выходить из дома и после карантина
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Как сэкономить на доставке еды
Проще простого

Как сэкономить на доставке еды Если не хочется выходить из дома и после карантина

Новости

«Яндекс.Еда» начала доставлять продукты на дом

К магазинам, заключившим договор, добавилась сеть Верный»

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Новости

«Яндекс.Еда» начала доставлять продукты на дом К магазинам, заключившим договор, добавилась сеть Верный»

Новости

В «Яндекс.Еде» теперь можно оставить чаевые ресторану

При заказе до 15 июля вознаграждение удвоится при оплате Mastercard

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Новости

В «Яндекс.Еде» теперь можно оставить чаевые ресторану При заказе до 15 июля вознаграждение удвоится при оплате Mastercard

Новости

Кефир vs. квас: На чем готовят окрошку в ресторанах

Единственная статистика, которой можно доверять этим летом

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Новости

Кефир vs. квас: На чем готовят окрошку в ресторанах Единственная статистика, которой можно доверять этим летом

Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов
Менеджмент
Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазиновА «Яндекс.Еда» продает продукты из супермаркетов
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Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов
Менеджмент

Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов А «Яндекс.Еда» продает продукты из супермаркетов

Дневник фотографа, которая пошла работать курьером
Личный опыт

Дневник фотографа, которая пошла работать курьером«Курьерство оказалось невероятно похожим на компьютерный квест»

Личный опыт

Дневник фотографа, которая пошла работать курьером «Курьерство оказалось невероятно похожим на компьютерный квест»

Оставшиеся без работы горожане все чаще идут в курьеры. Что их ждет?
Истории
Оставшиеся без работы горожане все чаще идут в курьеры. Что их ждет? И как им компенсируют риск заразиться коронавирусом
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Оставшиеся без работы горожане все чаще идут в курьеры. Что их ждет?
Истории

Оставшиеся без работы горожане все чаще идут в курьеры. Что их ждет? И как им компенсируют риск заразиться коронавирусом

Новости

«Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» занялись доставкой продуктов

В этот же день вам доставят продукты из «Вкусвилла» и «Азбуки вкуса»

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Новости

«Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» занялись доставкой продуктов В этот же день вам доставят продукты из «Вкусвилла» и «Азбуки вкуса»

Телеграм-канал о Петербурге, который ведет курьер доставки еды
В закладки
Телеграм-канал о Петербурге, который ведет курьер доставки едыРоскошные парадные, аутентичные коммуналки и работа в условиях коронавируса
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Телеграм-канал о Петербурге, который ведет курьер доставки еды
В закладки

Телеграм-канал о Петербурге, который ведет курьер доставки еды Роскошные парадные, аутентичные коммуналки и работа в условиях коронавируса

Новости

Часть московских ресторанов закроется, но продолжит доставлять блюда

Сервисы доставки переживают пик успеха

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Новости

Часть московских ресторанов закроется, но продолжит доставлять блюда Сервисы доставки переживают пик успеха

Новости

«Вкусвилка»: Доставка готовой еды из продуктов «Вкусвилла»

Не самый бюджетный вариант для заказа на дом

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Новости

«Вкусвилка»: Доставка готовой еды из продуктов «Вкусвилла» Не самый бюджетный вариант для заказа на дом

«Мы провели неделю без телеграма, доставки еды и сериалов»
Эксперимент
«Мы провели неделю без телеграма, доставки еды и сериалов»Редакторы The Village пользуются сервисами 2010 года
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«Мы провели неделю без телеграма, доставки еды и сериалов»
Эксперимент

«Мы провели неделю без телеграма, доставки еды и сериалов» Редакторы The Village пользуются сервисами 2010 года

Новости

«Яндекс.Лавка» запустила доставку продуктов через приложение «Яндекс.Такси»

Раньше так было только в Казахстане

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Новости

«Яндекс.Лавка» запустила доставку продуктов через приложение «Яндекс.Такси» Раньше так было только в Казахстане

Новости

«Яндекс.Еда» начала продавать одежду и аксессуары

Среди товаров — маленькие желтые рюкзаки курьеров

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Новости

«Яндекс.Еда» начала продавать одежду и аксессуары Среди товаров — маленькие желтые рюкзаки курьеров

Как выглядит ресторан будущего — без столиков и официантов
Как это работает
Как выглядит ресторан будущего — без столиков и официантовЧто происходит в dark kitchen блогера Ильи Варламова
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Как выглядит ресторан будущего — без столиков и официантов
Как это работает

Как выглядит ресторан будущего — без столиков и официантов Что происходит в dark kitchen блогера Ильи Варламова

Новости

Герои фильмов в образе курьеров «Яндекс.Еды»

В твиттере персонажам пририсовывают желтый плащ и рюкзак

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Новости

Герои фильмов в образе курьеров «Яндекс.Еды» В твиттере персонажам пририсовывают желтый плащ и рюкзак

Новости

Осенью «Яндекс.Еда» выпустит собственную коллекцию одежды и рюкзаков, как у курьеров

Дальше сервис представит коллаборации с другими брендами

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Новости

Осенью «Яндекс.Еда» выпустит собственную коллекцию одежды и рюкзаков, как у курьеров Дальше сервис представит коллаборации с другими брендами

Новости

«Яндекс.Еда» предложит ресторанам перейти на экоупаковку

А в приложении пользователям расскажут, как правильно ее утилизировать

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Новости

«Яндекс.Еда» предложит ресторанам перейти на экоупаковку А в приложении пользователям расскажут, как правильно ее утилизировать

Новости

Курьеры «Яндекс.Еды» помогут «Лизе Алерт» с поиском пропавших людей

Курьерам будут рассылать ориентировки

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Курьеры «Яндекс.Еды» помогут «Лизе Алерт» с поиском пропавших людей Курьерам будут рассылать ориентировки

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