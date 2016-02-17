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Новости

Как российские компании отмечают гендерные праздники

Больше половины ничего не дарят своим сотрудникам на 8 Марта и 23 Февраля

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Новости

Как российские компании отмечают гендерные праздники Больше половины ничего не дарят своим сотрудникам на 8 Марта и 23 Февраля

Новости

Сколько стоит собрать ребенка в школу

В Superjob посчитали стоимость затрат к 1 сентября в разных городах

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Новости

Сколько стоит собрать ребенка в школу В Superjob посчитали стоимость затрат к 1 сентября в разных городах

Новости

Сколько россияне заплатили геймерам в 2018 году

Эксперты проанализировали денежные переводы на платформах для игр и стриминга — Steam, Battle.net, Twitch, YouTube, DonationAlerts

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Новости

Сколько россияне заплатили геймерам в 2018 году Эксперты проанализировали денежные переводы на платформах для игр и стриминга — Steam, Battle.net, Twitch, YouTube, DonationAlerts

Новости

Какие товары россияне чаще всего покупают в кредит в интернете

Аналитики Яндекс.Кассы изучили популярность онлайн-торговли в кредит в России

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Новости

Какие товары россияне чаще всего покупают в кредит в интернете Аналитики Яндекс.Кассы изучили популярность онлайн-торговли в кредит в России

Новости

Сколько денег петербуржцы потратили в новогодние праздники. И что они покупали

Соответствующие исследования провели аналитики «Яндекса» и компании Ozon

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Новости

Сколько денег петербуржцы потратили в новогодние праздники. И что они покупали Соответствующие исследования провели аналитики «Яндекса» и компании Ozon

Новости

Сколько денег россияне потратили в социальных сетях за год

Половина пользователей Рунета делала покупки в соцсетях

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Новости

Сколько денег россияне потратили в социальных сетях за год Половина пользователей Рунета делала покупки в соцсетях

Новости

Что покупают россияне к Новому году

К праздникам у пользователей из России возрос интерес к спорту и еде

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Новости

Что покупают россияне к Новому году К праздникам у пользователей из России возрос интерес к спорту и еде

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Что и за сколько россияне покупают к дачному сезону

Покупатели запасаются мангалами, теплицами и товарами для активного отдыха

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Новости

Что и за сколько россияне покупают к дачному сезону Покупатели запасаются мангалами, теплицами и товарами для активного отдыха

Новости

Сейфы для очков Magic Leap, экзоскелет для лыжников и рассрочка в «Яндекс.Кассе»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Сейфы для очков Magic Leap, экзоскелет для лыжников и рассрочка в «Яндекс.Кассе» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Как изменился спрос на разные товары у москвичей и петербуржцев дождливым летом

Исследование провели сервисы «Яндекс.Касса» и «Яндекс.Маркет»

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Новости

Как изменился спрос на разные товары у москвичей и петербуржцев дождливым летом Исследование провели сервисы «Яндекс.Касса» и «Яндекс.Маркет»

Новости

«Яндекс.Касса» начала принимать платежи через Telegram

Оплата принимается в собственном чате с Telegram-ботом

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Новости

«Яндекс.Касса» начала принимать платежи через Telegram Оплата принимается в собственном чате с Telegram-ботом

Новости

Возобновление работы SpaceX, беспилотные такси Uber и соцсеть от YouTube

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Возобновление работы SpaceX, беспилотные такси Uber и соцсеть от YouTube Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Взлом Pokémon GO, мышцы для роботов и конфликт интересов в «Сколково»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Взлом Pokémon GO, мышцы для роботов и конфликт интересов в «Сколково» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке