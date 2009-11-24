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Most Wanted: клуб, курируемый Idle Conversation
Most Wanted: клуб, курируемый Idle Conversation По слухам, на месте гламурного клуба «The Most» скоро откроется клуб под руководством Димы Японца и Сергея Пойдо из Idle Conversation. «The Most» в нынешнем его виде доживает последние дни: к концу декабря он полностью прекратит свою работу, а в январе снова откроется, но уже в другом формате — с новой программой и названием.
Most Wanted: клуб, курируемый Idle Conversation

Most Wanted: клуб, курируемый Idle Conversation
По слухам, на месте гламурного клуба «The Most» скоро откроется клуб под руководством Димы Японца и Сергея Пойдо из Idle Conversation. «The Most» в нынешнем его виде доживает последние дни: к концу декабря он полностью прекратит свою работу, а в январе снова откроется, но уже в другом формате — с новой программой и названием.

Люди без образования
Люди без образования Недавно прошел день студента, и мы решили поговорить с людьми, которые от звания "студент" добровольно отказались. Эти люди рассказали нам о том,&nbsp; что они делают сейчас, насколько важно образование в России и куда девать свой диплом.
Люди без образования

Люди без образования
Недавно прошел день студента, и мы решили поговорить с людьми, которые от звания "студент" добровольно отказались. Эти люди рассказали нам о том,&nbsp; что они делают сейчас, насколько важно образование в России и куда девать свой диплом.