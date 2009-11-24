Most Wanted: клуб, курируемый Idle Conversation По слухам, на месте гламурного клуба «The Most» скоро откроется клуб под руководством Димы Японца и Сергея Пойдо из Idle Conversation. «The Most» в нынешнем его виде доживает последние дни: к концу декабря он полностью прекратит свою работу, а в январе снова откроется, но уже в другом формате — с новой программой и названием.
Most Wanted: клуб, курируемый Idle Conversation По слухам, на месте гламурного клуба «The Most» скоро откроется клуб под руководством Димы Японца и Сергея Пойдо из Idle Conversation. «The Most» в нынешнем его виде доживает последние дни: к концу декабря он полностью прекратит свою работу, а в январе снова откроется, но уже в другом формате — с новой программой и названием.
Люди без образования Недавно прошел день студента, и мы решили поговорить с людьми, которые от звания "студент" добровольно отказались. Эти люди рассказали нам о том, что они делают сейчас, насколько важно образование в России и куда девать свой диплом.