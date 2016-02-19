Книга недели
Как звезды придумывали свои модели кроссовокОбувь с крыльями, 50 цветов Superstar и ночи работы над Yeezy
Книга недели
Как звезды придумывали свои модели кроссовок Обувь с крыльями, 50 цветов Superstar и ночи работы над Yeezy
Покупка недели
Кроссовки adidas Yeezy Boost 350 V2 В этот раз их должно хватить на всех
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55 главных предметов последних десяти лет Самые важные предметы и события 2007–2017 годов в культуре, технологиях и жизни города
Как это работает
«Я жил как рок-звезда»: Как устроен рынок перепродажи модной одеждыУчастники черного рынка — о своих доходах, куртках за полмиллиона рублей и российском кемпинге
Как это работает
«Я жил как рок-звезда»: Как устроен рынок перепродажи модной одежды Участники черного рынка — о своих доходах, куртках за полмиллиона рублей и российском кемпинге
Индустрия
«Хайп рождает хайп»: Сложно ли продавать кроссовки в центре МосквыСлава Глушков из The Misia — о законах ретейла, доступном хайпожорстве и о том, почему Yeezy Boost — это масс-маркет
Индустрия
«Хайп рождает хайп»: Сложно ли продавать кроссовки в центре Москвы Слава Глушков из The Misia — о законах ретейла, доступном хайпожорстве и о том, почему Yeezy Boost — это масс-маркет
Скидки недели
Распродажа в Mango, McQueen в BNWT, новые Yeezy Boost и дистопия в коллекции Liam HodgesА также цветные очки Retrosuperfuture, возмужавший Aizel и первый магазин Алены Ахмадуллиной
Скидки недели
Распродажа в Mango, McQueen в BNWT, новые Yeezy Boost и дистопия в коллекции Liam Hodges А также цветные очки Retrosuperfuture, возмужавший Aizel и первый магазин Алены Ахмадуллиной
Люди в городе
«Канье — гений, божество»: Москвичи в многочасовой очереди за кроссовками Yeezy Boost Настя Курганская провела час в бесконечной очереди за новой парой обуви от главного рэпера современности и adidas
Люди в городе