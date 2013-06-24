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Тим Ву «Главный рубильник»
Кейсы
Тим Ву «Главный рубильник»Профессор Колумбийского университета пытается предсказать будущее интернета, анализируя расцвет и гибель информационных империй.
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Тим Ву «Главный рубильник»
Кейсы

Тим Ву «Главный рубильник» Профессор Колумбийского университета пытается предсказать будущее интернета, анализируя расцвет и гибель информационных империй.