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Банды охотятся на геев через приложения для знакомств. Новое нападение — в центре Москвы
Банды охотятся на геев через приложения для знакомств. Новое нападение — в центре Москвы Похожая схема вымогательства замечена в Петербурге и Саратове
Банды охотятся на геев через приложения для знакомств. Новое нападение — в центре Москвы

Банды охотятся на геев через приложения для знакомств. Новое нападение — в центре Москвы
Похожая схема вымогательства замечена в Петербурге и Саратове